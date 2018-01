Im dritten Viertel kommt der Einbruch

Die Niederlagenserie der United Colors hält weiter an: Mit einem absoluten Rumpfteam mussten sich die Oberliga-Basketballer aus Baden-Baden am Wochenende in Sandhausen knapp geschlagen geben. Die Korbjäger aus der Kurstadt, die derzeit auf dem letzten Tabellenplatz liegen, waren in der Anfangsphase ebenbürtig und lagen nach dem ersten Viertel mit 14:13 in Front. Selbst im zweiten Durchgang war im Vergleich zum Tabellenachten kein Qualitätsunterschied zu sehen: Zur Halbzeit lag Sandhausen knapp mit 27:25 in Führung.

Es war allerdings das dritte Viertel, das die Kurstädter zurückwarf, denn in der Offensive wollte einfach nichts mehr gelingen. Zwar kämpfte man in der Defensive bravourös und ließ in keinem Viertel mehr als fünfzehn Punkte zu, aber acht eigene Zähler in Durchgang drei sind einfach zu wenig, um Spiele zu gewinnen, heißt es in einer Vereinsmitteilung. So wuchs der Rückstand beim 41:33-Zwischenstand nach dem dritten Viertel auf acht Punkte an. Eines muss man den Männern des neuen Trainers "Jared" Athmane Belatoui aber bescheinigen: Sie kämpften sich nochmals heran, und wäre Kapitän Schmidt gegen Spielende nicht mit seinem fünften Foul ausgefallen oder noch ein, zwei Ergänzungsspieler aus dem Reserveteam, das zeitgleich in Pforzheim antrat, mit an Bord gewesen, wäre das Spiel womöglich anders ausgegangen. So stand am Ende eine 50:56-Niederlage in den Büchern.

Im Heimspiel am Samstag gegen Freiburg müssen die Colors auf Center Janko Rajsic aus privaten Gründen verzichten, jedoch kehrt Distanzschütze Andy Kunz zum Team zurück. Eventuell wird der Langzeitverletzte Daniel Faff bis dahin ebenfalls wieder auflaufen können. Am 31. Januar endet derweil die Wechselfrist, die ein oder andere Verstärkung könnte den Baden-Badenern nach dem Abgang von fünf Stammspielern sicherlich noch guttun. Will man die Klasse halten, braucht man mindestens einen zehnköpfigen Kader, zumal der neunte Platz, der zu den beiden Relegationsspielen berechtigt, durchaus noch realisierbar ist.

Der UCBB spielte mit: Dejan Bajic (3), Frankline Bangha (5), Dino Dizdaric (4), Jonas Klein (21), Stefan Minkov (1), Janko Rajsic (10), Rouven Schmidt (6).

Die Männer II mussten sich nach Abgabe ihres Spielmachers Jonas Klein in die Oberliga-Mannschaft, der bemerkenswerterweise mit 21 Punkten bester Werfer in Sandhausen war, taktisch neu aufstellen. Dem Tabellenführer gelang - wenn auch mühsam - ein 72:70-Arbeitssieg bei den Goldstadt Baskets II. Den Aufbauspielern Sergis Givargis und Nogay Aydin gelangen mit 27 beziehungsweise 16 Punkten die meisten Körbe. Nächste Woche steigt das richtungsweisende Spiel gegen die PSK Lions IV, die Team II die einzige Niederlage beibrachten. (red)