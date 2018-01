"Vielleicht kann ich Champion werden" Von Michael Hähn Der Hindernissport in Deutschland führt seit Jahren ein Schattendasein. Auch in Iffezheim sind die einst so populären Hindernisrennen nicht mehr im Programm. Immer weniger Pferde werden eingesprungen, auch die Anzahl der Jockeys schrumpft immer weiter. Vorbei scheinen die Glanzzeiten mit Koryphäen wie Peter Gehm oder Dirk Fuhrmann. Auch der Dauer-Champion Cevin Chan beendete seine Laufbahn 2017. Da kommt die Nachricht, dass mit Mark Quinlan ein 33-jähriger Ire seine Zukunft ab Januar 2018 am Stall von Marion Rotering in Iffezheim sieht, überraschend. Der schon 2016 viermal für dieses Quartier erfolgreiche Quinlan könnte dafür sorgen, dass aus dem Renndorf wieder mehr interessante Pferde über Sprünge an den Start gebracht werden. Denn er bringt jede Menge Erfahrungen mit. "Ich war zuletzt Assistenztrainer bei Neil Mullholland in Bath in England, einem Stall mit 150 Pferden. Das war eine solide Arbeit, aber ich möchte wieder reiten. In England bin ich fast zu alt, um noch viele Möglichkeiten zu bekommen. Da habe ich mich an die Roterings gewandt, denn wir kennen uns gut", berichtet Quinlan. Dabei gilt er als Spätstarter, saß bis zum 18. Lebensjahr noch nie auf einem Pferd. Nur per Zufall startete der Ire seine Karriere, durch eine Frau: "Meine erste Freundin hatte Pferde. Sie hat mich auf die Idee gebracht, es mit Reiten zu versuchen. Für Flachrennen war ich aber zu schwer, daher wechselte ich nach Nordirland, wo Rennen über Sprünge für Jagdpferde und Amateure stattfinden." Doch aus dem Amateur wurde ein Profi, der am Mullholland-Stall landete. Gleich die ersten vier Ritte endeten mit Siegen, aber beim fünften Versuch lernte Mark Quinlan die Schattenseite kennen und brach sich das Bein. Doch diese Verletzung hielt ihn nicht lange auf, denn unmittelbar nach dem Comeback feierte er wieder drei Erfolge, darunter auch sein bisheriger Karriere-Höhepunkt, ein mit 80000 Pfund dotiertes Gruppe-Rennen in Cheltenham mit dem Pferd Anay Turge. Nach 125 Siegen in sieben verschiedenen Ländern war die Reiter-Laufbahn im Februar 2017 eigentlich schon beendet, als das Angebot bei Neil Mulholland kam, doch im November überlegte er es sich anders. Die Lust aufs Reiten war zu groß. "Ich schätze die Roterings sehr. Marion war zuerst geschockt, als ich ihr verraten habe, dass ich nach Deutschland kommen möchte. Aber sie und ihr Ehemann Hans-Georg haben alles für mich organisiert. Ich wohne derzeit bei ihnen im Haus in Iffezheim, bis ich eine eigene Wohnung gefunden habe", schildert Quinlan, der gerade in Hurghada/Ägypten mit der Familie Rotering und deren Freunden in Urlaub war. Nur zu gerne würde er bei seiner neuen Arbeit wieder glänzen. Wie 2016 bei den drei Erfolgen mit der unvergessenen Stute Audientia, die im November 2016 in Krefeld nach einem Aortariss nicht mehr zu retten war. Doch der Blick geht nach vorne, mit 15 Pferden des Rotering-Stalls für die Hindernisbahn. Quinlan: "Wir fahren zum Springen regelmäßig nach Wissembourg ins Elsass, da in Iffezheim die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Etliche weitere Trainer, wie Manfred Weber, Conny Brandstätter, Mirek Rulec, Waldemar Himmel, Wolfgang Gülcher und Wilfried Kujath wollen ihre Pferde von mir einspringen und im Rennen reiten lassen." Der große Vorteil ist die Nähe zu Frankreich und den guten Verdienstmöglichkeiten im Nachbarland. Quinlan bedauert: "Ich habe mir Videos von Hindernisrennen in Iffezheim angeschaut. Es ist ein Jammer, dass hier dieser Sport keine Rolle mehr spielt." Das erste größere Ziel für das neue Team könnte das Badenia-Jagdrennen mit Wangera am 29. April in Mannheim sein. Probleme mit dem Gewicht sind ein Fremdwort für Mark Quinlan, der ohne Probleme 62 Kilo reiten kann, aber sein Deutsch noch perfektionieren möchte. "Ein paar Worte kann ich bereits, doch in meiner Freizeit versuche ich mich weiter zu verbessern, indem ich Bücher lese." Die freie Zeit wird beim Neustart in Iffezheim begrenzt sein, denn Mark Quinlan hat ehrgeizige Pläne für 2018: "Das Wichtigste ist, keine schlimme Verletzung zu bekommen. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Vielleicht kann ich jetzt, wo Cevin Chan nicht mehr aktiv ist, Champion der Hindernisjockeys in Deutschland werden."

