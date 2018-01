Der "King" ist im erlauchten 30 000-Punkte-Club angekommen

Lieb und innig drückte LeBron James seinen alten Weggefährten Dwayne Wade, auch alle anderen Teamkollegen herzte der "King" im Vorbeigehen. Der größte Basketballer seit Michael Jordan hatte gerade die 30000-Punkte-Schallmauer durchbrochen und damit in seiner beeindruckenden Karriere den nächsten Meilenstein gesetzt. Zwar konnte auch der Superstar der Cleveland Cavaliers die 102:114-Niederlage bei den San Antonio Spurs nicht verhindern, doch zumindest für ihn persönlich war es ein denkwürdiger Abend. "Es ist einfach ein besonderer Moment. Ich habe angefangen, über alles nachzudenken", sagte James: "Über meine Reise von dem Moment, als ich mit fünf Jahren zum ersten Mal einen Basketball in den Händen hielt, bis hin zu meinen ersten Erfahrungen im organisierten Basketball mit neun - und bis zu diesem Punkt jetzt." Die letzte Sekunde des ersten Viertels in San Antonio markierte den nächsten Meilenstein in James' ohnehin schon ikonenhafter Karriere. Es brauchte lediglich einen nicht einmal spektakulären Sprungwurf aus der Halbdistanz für seine Punkte Nummer 30000 und 30001. Ihm gelang dies als erst siebtem und bislang jüngstem Spieler in der Geschichte der NBA. Dennoch blieb der 33-Jährige cool. "Das ist etwas, dass ich mir nie vorgenommen hatte zu erreichen. Ich bin nicht der Typ, der unbedingt als Erster treffen muss", sagte James: "Ich stecke eine Menge Arbeit in mein Spiel. Das ist ein Nebenprodukt davon." Ganz beiläufig also katapultierte er sich in Sphären, in denen die Luft ganz dünn wird. Vor James, der nun 30021 Punkte erzielt hat, liegen in der ewigen Bestenliste nur sechs andere Basketball-Legenden. Unter anderem Dirk Nowitzki mit 30837 Punkten direkt vor James. Der Deutsche, der im März 2017 die 30000-Punkte-Schallmauer durchbrochen hatte, beglückwünschte James umgehend: "Willkommen im Club", schrieb der 39-Jährige auf Twitter. Der allererste Gratulant aber war James selbst. Schon vor der Partie wandte er sich in einem Instagram-Post an sein jüngeres Ich. An den Jungen, der nach der Highschool das College übersprungen hatte und direkt in die NBA gewechselt war. Neben ein Jugendfoto schrieb James: "Nur eine Handvoll hat das auch erreicht und da ich weiß, dass es nie dein Ziel war, versuche bitte dir einen Moment dafür zu nehmen, daran zu denken, wie du es geschafft hat." Doch allzu lang Zeit darf sich James nicht lassen. Für sein Team läuft es sportlich derzeit höchst bescheiden. Die Pleite in Texas war die sechste in den vergangenen sieben Spielen, so ist der Meister von 2016 kein Titelanwärter. Und auch in der Mannschaft knirscht es. Forward Kevin Love fehlte jüngst unentschuldigt aufgrund angeblicher Krankheit. Vor Saisonbeginn war erst der unzufriedene Star-Spielmacher Kyrie Irving an die Boston Celtics abgegeben worden, sein Ersatz Isaiah Thomas war lange verletzt. Die Saison kann wohl nur einer retten - der König persönlich.(sid)

