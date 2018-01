Über Hamburg nach Las Vegas

Erst im Halbfinale unterlag man dem Vize-Europameister aus Schottland. Das Team um Kyle Smith, im vergangenen Jahr Zweiter, startet bei Olympia in Pyeongchang. Das zweite deutsche Team, die Junioren-Auswahl um Skip Klaudius Harsch, Sixten Totzek, Joshua Sutor und Jan Lucca Haag, ebenfalls vom BHGCC, ist bei der ersten Teilnahme nach der Vorrunde ausgeschieden.

Mit zwei Siegen startete die Baumann-Crew erfolgreich: Im ersten Match gegen Schweden führte man nach dem dritten End 3:1, geriet aber mit 3:4 in Rückstand. Nach dem Ausgleich im achten End fiel die Entscheidung im Extra-End: 5:4 für Deutschland. Spiel zwei kontrollierten die Badener und siegten gegen die Niederländer um Jaap van Dorp mit 6:3. Nach diesen Auftaktsiegen traf man auf Skip Cameron Bryce aus Schottland. Nach einem missglückten ersten End, in dem die Schotten einen Stein stahlen, kamen die Deutschen mit einem Zweierhaus in End zwei besser ins Spiel. Als Bryce im sechsten End einen Stein sklaute, antwortete Baumann mit einem Zweierhaus zur 5:4-Führung, die die Schotten aber erneut ausgleichen konnten. Mit dem Recht des letzten Steins im Extra-End siegten die Deutschen. Zum Vorrunden-Abschluss gab es gegen die späteren Turniersieger um Marc Pfister aus der Schweiz den vierten Sieg. Das Baumann-Team dominierte das Geschehen, stahl in den ersten beiden Ends je einen Stein und ließ nie mehr als einen gegnerischen zu. Ein gestohlener Stein zum 4:1 in Durchgang fünf brachte die Vorentscheidung. Am Ende ein klarer 5:2-Erfolg für die Deutschen.

Im Viertelfinale wartete der Vorjahressieger, Team Walstad aus Norwegen. "Wir können froh sein, dass wir im zweiten End nur zwei Steine gestohlen bekommen haben", konstatierte Baumann. Im dritten End lief alles nach Wunsch. Die Norweger holten sich jedoch in Durchgang fünf die Führung, anschließend gelang dem deutschen Quartett mit einem Viererhaus die Vorentscheidung. Doch dem Titelverteidiger gelang mit drei Steinen der Ausgleich. Baumann nutzte das Recht des letzten Steins und legte diesen punktgenau zum 8:7-Sieg auf den Dolly. "Die Jungs haben den guten Eindruck, den sie zuletzt in Perth gemacht haben, absolut bestätigt", sagte Bundestrainer Martin Beiser. "Insgesamt", so Baumann, "sind wir sehr zufrieden mit diesem Turnier." Daran wolle man beim letzten WCT-Turnier der Saison in Aberdeen anknüpfen.

Das Juniorteam um Skip Harsch, zuletzt Deutscher Meister vor Baumann, musste auf der World Tour Lehrgeld zahlen. Gegen das Schweizer Team Schwaller gab es ein 2:10. Man hatte das Spiel nach End sechs mit Handschlag abgegeben. In Spiel zwei zeigten die Junioren gegen das schottische Olympia-Team ein gutes Spiel. Bis zu End sechs (3:3) konnte sich keiner absetzen. Ein Zweierhaus der Schotten konnte Harsch nicht kontern, nur noch auf 4:5 verkürzen.

Samstags gelang den Junioren mit 6:5 gegen Wunderer aus Österreich der erste Sieg. Im Spiel gegen den Schweizer Staehli war die Luft dann raus. Bis zu End vier hielt man mit, dann zogen die Schweizer auf 5:2 davon. "Wichtig war, sich auf diesem Niveau zu zeigen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Es war gut, zu sehen, wo die Latte liegt und wo wir überhaupt stehen", sagte Nachwuchscoach Wolfgang Burba. (red)