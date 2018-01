Rotation im Murgtal

In derbestreitet die Spvgg Ottenau (11:7) ihr erstes Rückrundenmatch am Sonntag um 12 Uhr gegen den SV Niklashausen. Die Gäste aus Nordbaden, die in der Tabelle mit 12:8 Punkten den dritten Rang einnehmen, kassierten zuletzt zu Hause gegen das Schlusslicht aus Freiburg eine unerwartete 7:9-Heimpleite und liegen bereits fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter TTC Singen zurück. Am Samstag empfängt Niklashausen zu Hause die punktgleiche Mannschaft der TTSF Hohberg, gegen die im Hinspiel eine 8:8-Punkteteilung erzielt wurde. Die als Mitfavorit um den Titel in die Saison gestarteten Nordbadener landeten in der Vorrunde gegen die Murgtäler einen 9:2-Kantersieg, für Ottenau punkteten nur Leon Biedermann/Kresimir Vranjic im Doppel sowie Eduardo Gonzales im Einzel. Ob sich die Umstellung innerhalb der Mannschaft - Gonzales rückte hinter Lukas Mai auf Position zwei vor, Aaron Kawka und Biedermann bilden das zweite Paarkreuz, im Schlussdrittel agieren Vranjic und Andrè Schweikert - vorteilhaft auswirken wird, bleibt abzuwarten. Gonzales kam im hinteren Paarkreuz auf 14 Einzelsiege, man darf gespannt sein, wie er im vorderen Drittel abschneiden wird. Von Kawka und Vranjic, die je ein Paarkreuz zurückgestuft wurden, ist einiges zu erwarten. Nur drei Punkte trennen die Spvgg Ottenau vom Rangzweiten Odenheim, das Polster zum Relegationsplatz, auf dem die DJK Offenburg auf Position acht logiert, beträgt vier Punkte.

Die Konstellation vor dem ersten Match der zweiten Halbserie lässt auf viele Möglichkeiten schließen. Mit einem positiven Resultat aus dem Heimspiel könnte die Blickrichtung weiter nach oben gerichtet werden.

Nach der 3:8-Heimniederlage gegen den 1. TTC Ketsch müssen die TTF Rastatt (12:6) in der Frauen-Badenliga bei nunmehr sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei die sofortige Rückkehr in die Oberliga Baden Württemberg wohl ad acta legen. In der Auswärtspartie beim Tabellennachbar VSV Büchig (10:8) will man aber auf alle Fälle den derzeitigen dritten Tabellenrang erfolgreich verteidigen. Das Vorrundenspiel endete mit einem 8:3-Erfolg. Jacqueline Hörig (3), sowie Susanne Gibs und Nina Merkel (je 2), die auch gemeinsam im Doppel punkteten, stellten den klaren Sieg sicher. Im Rückspiel sollen neben Gibs und Merkel im zweiten Paarkreuz Vanessa Moch und Karin Huck zum Erfolg beitragen. Tabellenführer TTC 1946 Weinheim II will in der Partie beim TV Britzingen seine Siegesserie auf zehn Erfolge hochschrauben, der 1. TTC Ketsch ist im Derby gegen das Schlusslicht TTV Weinheim-West II haushoher Favorit. (ti)