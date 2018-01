Große Brisanz vor Duell gegen den Meister

Wer macht in der Eishockey-Regionalliga Südwest am Wochenende den großen Schritt in Richtung Playoffs? Diese spannende Frage wird morgen Abend in der Eisarena am Baden-Airpark beantwortet, wenn um 19.30 Uhr die Baden Rhinos den amtierenden Meister und Tabellennachbarn aus Zweibrücken empfangen. Zuvor müssen die Nashörner allerdings heute Abend (20 Uhr) in Bietigheim-Bissingen antreten.

Die Partie beim Tabellenführer wird eine kräftezehrende Angelegenheit. Trotz der eigentlich wichtigeren Aufgabe am Samstag will Trainer Pascal Winkel die heutige Generalprobe mit voller Ernsthaftigkeit angehen: "Ich hoffe, dass bis zum Wochenende alle Spieler zur Verfügung stehen und wir in Bietigheim mit vier Sturmreihen agieren können." Dies soll offensichtlich nicht nur der Entlastung der Schlüsselspieler dienen, sondern gleichzeitig auch das Tempo hochhalten. Bietigheim steht zurecht an der Tabellenspitze. Der beste Torwart der Liga sowie eine gute Mischung aus ehemaligen Profis und jungen Spielern Anfang zwanzig machen es den Gegnern in der Regel schwer, gegen die Zweitligareserve zu bestehen. Erst ein Mal gelang in dieser Saison dem Auswärtsteam in der Edge-Trans-Arena ein Sieg. Allerdings sah der ESC 09 in den vergangenen Jahren meist gut aus und konnte einige Siege einfahren.

Dies wäre natürlich in Hinblick auf den Zweikampf gegen Zweibrücken um Platz vier ein wichtiger Bonus, wenn gleich die größte Brisanz im direkten Duell morgen Abend gegen die Hornets liegt. Zweibrücken steht einen Punkt hinter den Rhinos und könnte bei einem Auswärtssieg an diesen vorbeiziehen. Für dieses Unternehmen wurden alle Joker gezogen: Topspieler Benedikt Peters, der aus beruflichen Gründen erst drei Spiele absolviert hat, wurde für morgen genauso in den Kader genommen wie der Trainer selbst. Jahrelang war Tomas Vodicka einer der dominierenden Kontingentspieler der Liga, ehe er hinter die Bande wechselte und nun selbst im vorentscheidenden Spiel ins Geschehen eingreift.

Dem gegenüber steht ein kompletter Kader der Rhinos sowie 1000 Fans im Rücken, die ihrer Mannschaft mit aller Macht zum Erfolg verhelfen wollen. Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Rhinos im Oktober mit 3:2 nach Penaltyschießen für sich. Sollten die Nashörner dies wiederholen können, wären die Playoffs-Aussichten rosig.(ndm)