Näher zusammengerückt

Unterschiedlicher können fußballerische Serien kaum sein. Während der Karlsruher SC seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres nicht mehr verloren hat, ist sein morgiger Gast, der SV Werder Bremen II, seit dem 5. August ohne Sieg. Die Hanseaten reisen als Tabellen-18., also Drittletzter an und mit dem - neben Schlusslicht Erfurt - schlechtesten Torverhältnis der Dritten Liga (-15).

Deshalb räumt Benjamin Uphoff ein: "Wir gehen am Samstag sicher als Favorit ins Spiel." Der KSC-Keeper warnt aber auch: "Wir dürfen Bremen auf keinen Fall unterschätzen."

Nicht nur wegen der 0:2-Niederlage im Hinspiel, sondern auch, wie KSC-Coach Alois Schwartz sagt, "weil in dieser Liga alles möglich ist." Das habe man am Montagabend wieder gesehen, bei der 1:3-Niederlage des 1. FC Magdeburg, der als Tabellenführer überwintert hatte. "Man muss in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen."

Da ist es sicher von Vorteil, dass der Coach personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Bis auf den lange verletzten Andreas Hofmann (Schwartz: "Er macht immer größere Fortschritte") und Spieler, die sich bei Probetrainings um einen neuen Verein bemühen (Nathaniel Amamoo/SC Wiedenbrück/RL West und Severin Buchta/TSV Steinbach/RL Südwest) sind alle Wildparkprofis fit. Darüber hinaus haben die personellen Änderungen, die Schwartz vor dem 3:1 gegen Unterhaching vergangenen Samstag vorgenommen hatte - Marco Thiede anstelle des Gelb-gesperrten Matthias Bader und Marc Lorenz für Burak Camoglu - "gefruchtet", wie er selbst sagt.

Seine Schützlinge sind in der Wintervorbereitung, nicht nur was den Mannschaftsgeist anbelangt, "näher zusammengerückt", sondern auch leistungsmäßig. Deshalb habe er, so Schwartz, nun "mehr Möglichkeiten."

Ob, und wenn ja wie, er diese zu nutzen gedenkt, ließ der Trainer gestern noch offen. Dabei geht es primär um die Entscheidungen: Bader oder Thiede und Camoglu oder Lorenz. Kapitän Kai Bülow wird aller Voraussicht nach erneut auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Denn auf die Lauf- und Einsatzstärke von Marcel Mehlem, und dessen Torgefährlichkeit, kann der Coach derzeit keinesfalls freiwillig verzichten. "Wir sind gegen Unterhaching sehr gut ins neue Jahr gekommen", warf Schwartz einen kurzen Blick zurück. "Sowohl, was das Ergebnis anbelangt, als auch die Art und Weise. Das alles wollen wir gegen Werder Bremen II bestätigen." Vor allem in der zweiten Halbzeit hätten seine Vorderleute "richtig gut gespielt und gekämpft", fand Torhüter Uphoff. "Die Entwicklung bei uns stimmt. Die müssen wir jetzt fortsetzen."