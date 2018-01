Doppelt schweres Derby

Von Moritz Hirn Derbys sind bekanntlich nie leicht. In vielen Fällen sogar richtig schwer. Auf den Lokalschlager am Sonntag zwischen Phönix Sinzheim und der SG Muggensturm/Kuppenheim trifft die Einschätzung aus dem großen Buch der Handball-Weisheiten aber nicht ganz zu: Dieses Derby wird nämlich "doppelt schwer". So formuliert es jedenfalls Kalman Fenyö. Die Aussage des Phönix-Trainers liegt darin begründet, dass es MuKu dem TuS Helmlingen ganz schön leichtgemacht hat - obwohl das bei Derbys ja eigentlich gar nicht sein dürfte. Weil MuKu vergangene Woche gegen die Rheinauer aber weitestgehend chancenlos war, rechnet Fenyö damit, dass die SG gegen seine Sieben besonders motiviert zu Werke gehen wird und auf Wiedergutmachung aus ist. "Das wird ganz eng", prophezeit der Coach der Feuervögel, der bis vor einem Jahr noch Trainer bei MuKu war. Insofern weiß Fenyö ganz genau, welche Vorgaben er seinen Spielern zu machen hat: "Da gibt es keine Überraschungen. Wir müssen den Rückraum mit Julian Schlager und Jan-Philipp Valda in den Griff kriegen und müssen ihr Tempospiel unterbinden." Sollte das funktionieren, "haben wir gute Chancen", sagt der Trainer des Tabellenführers, der sich am Sonntag auf eine volle Halle freut. Auch Benny Hofmann ist voller Vorfreude: "Wir wollen das Derby genießen. Das wird bestimmt ein schönes Handballspiel!" Dabei hatte der MuKu-Spielertrainer zuletzt wenig Grund zur Freunde - zumindest, wenn er über die Niederlage gegen Helmlingen nachgedacht hat. Dabei war vor allem die Torhüterleistung katastrophal. "Aber das haben wir mittlerweile abgehakt", betont Hofmann, "gegen Sinzheim wird das ohnehin ein ganz anderes Spiel." Emotional wie spielerisch: Schließlich geht es zum einen gegen den Ex-Trainer, zum anderen können die Gäste die Auswärtsaufgabe beim Ligaprimus einigermaßen befreit angehen, findet Hofmann, der obendrein damit spekuliert, dass im Lager der Feuervögel angesichts des unerwarteten Torhüterwechsels in der vergangenen Woche noch gehörige Unruhe herrscht. Wie berichtet, hat sich Keeper Lotfi Hamadi - vor den Runde Sinzheims spektakulärster Neuzugang - aus Unzufriedenheit über seine sporadischen Einsätze quasi über Nacht verabschiedet. Immerhin hat Phönix-Boss Marc Keitel mit Simon Zowislo kurzfristig einen guten Ersatzmann verpflichten können. Zündstoff gab es zuletzt auch bei der SG Steinbach/Kappelwindeck. Der war aber hausgemacht: Nach der Pleite beim Schlusslicht St. Georgen mussten die Spieler der ebenfalls abstiegsbedrohten SG im Training unter der Woche bluten, im übertragenen Sinn. Die Akteure waren angesichts der Plackerei, zu der sie Trainer Markus Ullrich verdonnert hatte, und der verbalen Maßregelung derart angefressen, dass sie sich vor dem richtungsweisenden Spiel in Oberkirch vorgenommen hatten, den Trainer für "sein dummes Gelaber" zu bestrafen, wie Ullrich scherzhaft erzählt. Mit Erfolg: Beim TVO agierte die SG wie verwandelt und gewann mit 31:30. Am Sonntag empfängt die SG den direkten Tabellennachbarn Hedos Elgersweier. Im Hinspiel konnte man die Kreise von Topmann Christopher Räpple lange einengen, verlor am Ende aber dennoch. Das soll laut Ullrich nicht erneut passieren, der glaubt, dass punktetechnisch "was drin ist." Das gilt auch für den Tabellendritten TuS Helmlingen. Nach dem Derbysieg gegen MuKu will die Paunovic-Sieben nun beim TB Kenzingen nachlegen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben