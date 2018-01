Selbst Beverungen zauberte gern in Halle

Um was geht es beim Hallenfußball? In erster Linie um das Get-together zwischen Spielern und Fans. Die Zuschauer kommen beim BT-Mittelbaden-Cup zuhauf, während viele gute Spieler leider immer mehr auf den Kick unterm Dach verzichten. Der größte Hallenmuffel ist der Oberligist SV Oberachern. Sicher, der stumpfe Hallenboden ist Gift für die Bänder, aber im Winter auf hartem oder matschigem Geläuf zu trainieren, birgt auch seine Gefahren. Außerdem stellt der Hallenkick eine willkommene, noch dazu lukrative Abwechslung in der langen Winterpause dar.

Und früher stritten sich die Spieler fast um einen Platz im Hallenteam ihres Klubs. Als 1982 in Bühl von BT-Lokalredakteur "Pit" Drescher die Idee geboren wurde, ein topbesetztes regionales Hallenfußballturnier in der Winterpause zu installieren, ließ es sich selbst ein Klaus Beverungen, der wegen einer schweren Knieverletzung seine Profi-Laufbahn beenden musste, nicht nehmen, für den SV 08 Kuppenheim in der Halle zu zaubern. Mit Erfolg: Der mittlerweile verstorbene 08-Kapitän Edwin Bohe konnte in der Bühler Schwarzwaldhalle erstmals den Wanderpokal in die Höhe stemmen.

Dieser ziert seit 1994 die Vitrine des ehemaligen VfB Gaggenau. Das einstige Flaggschiff des mittelbadischen Fußballs schaffte es bisher als einziger Verein, den Pott dreimal (1992, 1993 und 1994) in Folge zu gewinnen. Insgesamt triumphierte der VfB Gaggenau beim mittelbadischen Hallen-Masters gleich siebenmal. Unvergessen die Auftritte eines Edgar Seiser, der unterm Dach ein wahres Ball-Feuerwerk abbrannte. Der VfB Bühl hatte gleich zweimal (2002, 2005) die große Chance, sich den Pokal einzuverleiben, doch den Hattrick schaffte er beim Budenzauber einfach nicht. Insgesamt trug sich der VfB Bühl sechsmal in die Siegerliste ein, zuletzt 2011.

Auch der FC Rastatt 04 hatte nach den Siegen 2008 und 2009 die große Chance, sich den Pokal einzuverleiben, doch dann machte ihm 2010 ausgerechnet der krasse Außenseiter FC Obertsrot in der Rheintalhalle Sandweier einen Strich durch die Rechnung. Insgesamt konnte sich der FC 04 sechsmal als Hallenkönig feiern lassen, letztmals 2014. Gleich siebenmal war der SV 08 Kuppenheim bei dem traditionsreichen Hallenfußballturnier erfolgreich, zuletzt allerdings vor sechs Jahren. Der SV Bühlertal konnte den Pokal bisher nur einmal gewinnen. Und das war vor 32 Jahren in Ottersweier.

Und immer wieder probten beim BT-Mittelbaden-Cup die "Kleinen" den Aufstand. Immer noch unvergessen der Husarenritt von Croatia Gaggenau als B-Kreisligist 1997 in der Traischbachhalle. In einem dramatischen Finale rang der Underdog den damals "großen VfB Gaggenau" mit 3:2 nieder. Ein Jahr später landete dann Debütant FV Haueneberstein in Kuppenheim einen Überraschungscoup. 2010 rockte der FC Obertsrot die Rheintalhalle Sandweier. Zum letzten Mal triumphierte 2016 mit dem FV Muggensturm ein Außenseiter. Er ist am kommenden Sonntag Ausrichter der 37. Auflage des BT-Mittelbaden-Cups.