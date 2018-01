Erinnerung an das "Wunder von Gaggenau"

Patrick Klass kann sich noch gut an den 31. Januar 2016 erinnern. "Wunder gibt es eben immer wieder", sagt der Muggensturmer Fußballer und meint damit den Sieg beim BT-Mittelbaden-Cup in Gaggenau vor zwei Jahren. Als Underdog spielte sich der FVM damals ins Finale - und stemmte am Ende gar den Pokal in die Höhe. "Damit hatte wirklich keiner gerechnet", so Klass. Auch morgen ist der Fußball-A-Ligist als Ausrichter der 37. Auflage des traditionellen Höhepunkts der mittelbadischen Hallensaison wieder mit dabei, wenn ein Nachfolger für den Rastatter SC/DJK gesucht wird. Und wieder ist der FVM nur Außenseiter. Aber Klass - seit knapp einem Jahr zum Trainer befördert - weiß nur zu gut: "In der Halle ist alles möglich!"

Auf noch vollmundigere Ankündigungen verzichtete der Coach vor dem Heimspiel in der Wolf-Eberstein-Halle allerdings, schließlich gilt es zunächst einmal, die Gruppenphase zu überstehen. Dort warten neben dem benachbarten Landesligisten Rot-Weiß Elchesheim der FV Würmersheim und der SV Bühlertal - beide gehören für Klass neben dem FV Malsch (Gruppe D) zu den Favoriten auf den Turniersieg. Dennoch: "Wir werden unser Bestes rausholen", verspricht der FVM-Trainer vor den brisanten Duellen in Gruppe C. Wie es geht, weiß man in Muggensturm ja. Und zwei, drei Spieler aus der Siegerelf von 2016 sind auch morgen wieder mit am Start.

Den Auftakt um 10 Uhr machen der 1. SV Mörsch und der VfB Bühl. Während mit der Ballstreichlertruppe von Dietmar Blicker unter dem Hallendach immer zu rechnen ist, agierte der VfB Bühl - in der Vergangenheit stets eines der besten Hallenteams in der Region - in diesem Jahr bisher nicht gerade souverän. Das liegt aber auch daran, dass dem Landesligisten Spezialisten wie Maxime Daeffler und Yannik Sauer verletzungsbedingt fehlen. Allerdings: Trainer Alexander Hassenstein ist ein echter Cup-Könner. In seiner ersten Amtszeit beim VfB konnte er den Pokal insgesamt dreimal gewinnen. Komplettiert wird das Viererfeld durch den SV Weitenung - zum zweiten Mal nacheinander Bühler Stadtmeister - und dem FV Bad Rotenfels, der vom Veranstalter eine Wildcard erhalten hat.

In Gruppe B finden sich fast ausnahmslos große Namen. Besonders im Fokus steht natürlich das Duell der beiden Erzrivalen zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem FC Rastatt 04, das um 12.10 Uhr angepfiffen wird. Während der mit feinen Technikern bestückte Verbandsligist von Haus aus zum Kreis der Topfavoriten gehört, hat sich der ansonsten arg gebeutelte Traditionsverein aus dem Münchfeld den Ruf als sehr gute Hallenmannschaft erarbeitet - nicht zuletzt durch den Finaleinzug beim letztjährigen BT-Cup. Jüngster Beweis der schwarz-gelben Stärke: Im zweiten Jahr in Folge sicherten sich die "Nullvierer" den Titel des Rastatter Stadtmeisters.

Ihr erstes Spiel bestreiten die Rastatter gegen den FV Sandweier, der sich als Baden-Badener Stadtmeister für das Event qualifiziert hat. Und auch das Team von Dennis Kleehammer spielt eine prima Hallenrunde. "Wir waren bei bisher allen Turnieren unter den Top Drei", betont der FVS-Coach zurecht. "Die Jungs freuen sich riesig", sagt Kleehammer, "es sind einige Junge am Start, die noch nie beim BT-Cup dabei waren." Jüngster Erfolgsgarant war allerdings Routinier Damian Stebel, der sich als eigentlicher Feldspieler mit Erfolg im Tor versucht hat. Für Kleehammer ist der SV08 Favorit auf den Gruppensieg, mit den anderen Teams - die Spvgg Ottenau komplettiert die Vierergruppe - "befinden wir uns auf Augenhöhe".

Ein ganz heißer Kandidat auf den Titel des diesjährigen Hallenkönigs ist nach Meinung vieler Experten der FV Malsch. Der nordbadische Kreisligist wird vom Ex-Kuppenheimer Dirk Rohde trainiert und hat in dieser Saison bereits drei Hallenturniere gewonnen - teils in beeindruckender Manier. Einfach wird ein vierter Triumph auf keinen Fall, schließlich wartet mit dem Rastatter SC/DJK in Gruppe D der Titelverteidiger. Und nach einigen weniger vielversprechenden Auftritten unter dem Dach in dieser Saison hat Matthias Dorsner - Spielausschuss des Landesligisten - im BT-Gespräch angekündigt, seine besten Hallenakteure aufs Parkett zu schicken, sofern sie denn fit sind. Eine echte Wundertüte beim Budenzauber ist der SV Sinzheim: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Auf keinen Fall vergessen darf man den Murgtalmeister VFB Gaggenau. Der spielt zwar nur in der Kreisliga, aber wie sagt FVM-Coach Patrick Klass: "In der Halle ist alles möglich!"