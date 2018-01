"Ich habe mich hier immer verwirklichen dürfen"

Eine Ära wird im Sommer in der Mörscher Sandgrube nach zehn Jahren zu Ende gehen. Trainer Dietmar Blicker verlässt den Fußball-Verbandsligisten - wohin, ist noch offen. Im Gespräch mit BT-Sportredakteur Christian Rapp blickt der 47-jährige Hochschulsportleiter des KIT auf die vergangene Dekade zurück, schwelgt in Aufstiegserinnerungen und spricht über gesellige Philosophiestunden mit "Ideenmaschine" Lukas Kwasniok. Interview BT: Herr Blicker, zehn Jahre 1. SV Mörsch enden im Sommer. Eine erfolgreiche Ära in der Sandgrube geht zu Ende. Wie schwer fiel Ihnen die Entscheidung, den SVM zu verlassen? Dietmar Blicker: Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Das ist doch klar, wenn man zehn Jahre etwas mit Herzblut ausübt, sei es als Trainer einer Fußball-Mannschaft oder als Musiker im Orchester ein Instrument spielt. Wenn man so lange bei einem Verein ist, ist es immer eine schwierige Situation. Schließlich ist der SVM ein großer Teil von meinem Leben geworden. Ich habe mich hier in Mörsch immer verwirklichen dürfen. BT: Was meinen Sie damit? Blicker: In den vergangenen Tagen ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich hier immer einen großen Rückhalt hatte. Ich durfte meine Ideen und Philosophien ohne Einschränkungen in der Zusammenarbeit einbringen. Und zwar nicht erst nach fünf oder sechs Jahren, sondern von Anfang an. Die Leute hier sind meine Freunde geworden. Es war schon eine schwierige Situation, vor allem, als ich es der Mannschaft mitgeteilt habe. BT: Wie nahm die Mannschaft Ihre Entscheidung auf? Blicker: Es war schon ziemlich hart, da ich immer eine sehr enge Verbindung zu meinen Mannschaften pflege. Ich finde, dass man im Amateur-Fußball auch mal Fünfe grad sein lassen muss - so erreicht man die Spieler einfacher und authentischer. Aber letztlich haben die Jungs es sich schon denken können worum es geht, nachdem ich sie zu einer außerplanmäßigen Sitzung eingeladen habe. Die Spieler verstehen aber meinen Entschluss. Man kann mir ja nicht vorwerfen, dass ich hier keine Philosophie verfolgt hätte oder nicht lang genug da war. Die Erklärung war letztlich bestimmt schlüssig für die Spieler. BT: Die da wäre? Blicker: Ich möchte einfach noch einmal was anderes machen. Und wer weiß, vielleicht komm' ich irgendwann wieder zurück in die Sandgrube. Aber jetzt bin ich erstmals seit vielen Jahren wieder offen für etwas Neues. BT: Wie geht's ab Sommer bei Ihnen weiter? Blicker: Ich habe noch keine Ahnung. Es ist total offen. Es sind einige Vereine, mit denen ich spreche, um es mal vorsichtig auszudrücken. BT: Aber Ihr neuer Verein sollte schon auf dem Level von Mörsch sein? Einen B-Ligisten werden Sie ja sicherlich nicht übernehmen. Blicker: Es gibt auch interessante Projekte, die gar nicht mal so viel mit der Spielklasse zu tun haben. Aber unter der Landesliga kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Wichtig ist, welche Philosophie oder Idee der jeweilige Verein vertritt. Entscheidend ist, dass das Projekt darauf ausgelegt ist, dass man was erreichen kann. Im Moment ist es so, dass alles möglich ist. Ich mache mir selber auch keinen Druck. Ich bin gedanklich auch noch nicht ganz so weit. Was jetzt erstmal zählt, ist der SV Mörsch. "Abstieg hat uns zusammengeschweißt" BT: Oder lockt etwa der Karlsruher SC? Schließlich sind sie seit etlichen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Badener involviert. Blicker: Im Moment habe ich beim KSC die Qualitätssicherung und die Betreuung der Zertifizierung im NLZ inne. Vor elf Jahren habe ich unter dem damaligen Trainer Ede Becker (jetzt Leiter des NLZ) in der Abteilung Spielanalyse angefangen. Bis heute macht mir meine Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Leuten dort super viel Spaß. Keine Frage, ich würde unheimlich gern ein Talent-Team trainieren, aber ich kann es einfach nicht. BT: Wieso nicht? Blicker: Ich kann schlichtweg nicht viermal in der Woche trainieren und am Wochenende nach München oder Nürnberg fahren. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ich habe ja noch meinen Job als Hochschulsportleiter am KIT. Von meinem Herzen würde ich total gerne Talente trainieren, sie fordern und fördern. In meine jetzige Lebensphase passt das aber einfach nicht rein. BT: Dann lassen Sie uns in die Vergangenheit schauen: Zehn Jahre 1. SV Mörsch. Was waren ihre Höhepunkte in den ganzen Jahren? Blicker: Die zwei Aufstiege in die Verbandsliga waren schon zwei entscheidende Schwerpunkte. Vor allem, dass wir die Aufstiege mit Mannschaften geschafft haben mit Spielern, die von niederen Klassen gekommen sind. Das war schon toll. Etwa ein Tobias Gauder, der kam damals vom B-Ligisten Neuburgweier. Oder beispielsweise Marvin Lehel, Pascal Huber, Dennis Klemm, Sören Heitz, Kevin Clussmann oder jetzt Philipp Würz - das waren bzw. sind alles Spieler, die höchstens A-Jugend-Bezirksliga gespielt hatten. Das Schöne war für mich zu sehen, dass sich junge Spieler so entwickeln, dass sie höchste Amateurliga spielen können. Das hat mich schon unheimlich gefreut. Und wissen Sie, was auch überragend war? BT: Die anschließenden Feiern? Blicker: Die waren auch gut, keine Frage. Aber ein ganz toller Punkt in den zehn Jahren war auch, wie die Leute zusammengehalten haben, als wir aus der Verbandsliga abgestiegen sind. Die Mannschaft, das Umfeld, die Fans und vor allem die Vereinsverantwortlichen - keiner hat die Schuld beim anderen gesucht. Das hat uns zusammengeschweißt. Es war wie in einer Partnerschaft, wenn man sich alles sagt, sich trennt und dann wieder zusammenkommt. Wie sich die Spieler und der Verein nach dem bitteren Abstieg (Anm. d. Red.: 0:0 am letzten Spieltag gegen den FC Donaueschingen in der Saison 2011/12) verhalten haben, war einfach überragend. Die Mannschaft ist größtenteils zusammengeblieben und nach dem Motto "Jetzt erst recht" die neue Saison angegangen. Und dann wieder in die Verbandsliga zurückzukehren, war das i-Tüpfelchen. BT: Der einzige Wermutstropfen war dann wohl der Abstieg aus der Verbandsliga? Blicker: Das war bitter. 90. Minute, Innenpfosten und der Ball springt raus. Dann auch noch ausgerechnet gegen eine Mannschaft, die später zurückgezogen hat. Das war schon schwierig. Andere Mannschaften wären daran zerbrochen. Das war der einzige wirkliche Tiefpunkt in all den Jahren. BT: Wie haben Sie sich denn in der Dekade in der Sandgrube weiterentwickelt? Blicker: Trainertechnisch ist es so, dass ich nicht mehr so detailverliebt bin wie am Anfang. Ich habe meine Spieler am Anfang einfach etwas überfordert. Ich habe zu viel gewollt, zu viele Ziele gesetzt. Mit den Jahren habe ich gelernt, dass man als Trainer nicht zu viele Ziele setzen darf, aber die wenigen muss man dann automatisieren, um effektiv zu sein. BT: Und wie haben Sie sich persönlich verändert? Blicker: Keine einfache Frage. Meine persönliche Entwicklung hat nicht nur mit dem SVM zu tun, sondern auch mit dem KIT, dem KSC und natürlich zuallererst mit meiner Familie. Es ist schön, wenn man von keiner Stelle Druck bekommt. Dann kann alles schön ineinanderfließen. Ich muss zum Beispiel nicht auf die Uhr schauen, wenn ich beim Fußball bin. Meine Frau bringt da viel Verständnis für mich auf, was auch nicht alltäglich ist. Sie und mein Sohn haben mir in den vergangenen Jahren wahnsinnig den Rücken gestärkt. Und beim SV habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich meinem Spielausschuss oder meinem Linksverteidiger gegenübersitze, sondern Freunden. Für mich ist das auch ein Ansporn, so etwas nochmal bei einem anderen Verein zu versuchen und eventuell zu installieren. Blicker über Kwasniok: "Eine Ideenmaschine" BT: Herr Blicker, kommen wir zum Tagesgeschäft. Ihr Team hat eine ordentliche Hinrunde gespielt und trotzdem belegt man momentan einen Abstiegsplatz. Nervt Sie der Blick auf die Verbandsliga-Tabelle gerade? Blicker: Ich bin Realist genug, um zu sehen, dass die anderen Mannschaften keinen Deut schlechter sind. Wir haben einige Spiele unglücklich hergegeben, aber auch einige glücklich gewonnen. Wir stehen da, wo wir hingehören. Der Blick auf die Tabelle hat mich ehrlich gesagt nicht so sehr genervt. Genervt hat mich, dass wir zum Hinrundenende die drei Begegnungen verloren haben. Insgesamt bin ich zufrieden, aber es wird saueng - bis zum Schluss. BT: Stichwort 5-5-0 oder permanente Rotation in der Abwehr. In der Vorrunde haben Sie in dem einen oder anderen Spiel zu einigen taktischen Neuerungen gegriffen. Woher nehmen Sie die Ideen? Blicker: Ich schau' sehr viel Fußball. Ich mache seit 15 Jahren Spielanalyse - durch die vielen Spiele, die ich gesehen habe, kommen mir einfach ständig neue Ideen. Und dann habe ich das große Glück, dass ich Trainerkollegen habe, mit denen ich offen über Fußball reden kann. Nehmen wir zum Beispiel Lukas Kwasniok. Wenn wir uns über unsere Leidenschaft Fußball unterhalten, habe ich oft das Gefühl, ich sitze einer "Ideenmaschine" gegenüber. Wenn ich drei Ideen habe, hat Lukas acht. Einfach ohne jegliche gedankliche Barrieren über Fußball zu philosophieren, macht mir total Spaß. Der Philosoph Henry David Thoreau hat mal gesagt: "Die meisten Menschen leben in stiller Verzweiflung, weil sie nicht die Perspektive wechseln können". BT: Das müssen Sie jetzt genauer erläutern. Blicker: In unserer Gesellschaft ist es meiner Ansicht nach so, dass Sie, wenn Sie sich immer über die gleichen Leute aufregen, dann immer die gleichen Probleme haben werden, weil Sie nie die Perspektive wechseln können. Das können ganz wenige Menschen und Trainer. Ich erlebe ganz viele Trainer, die ich vier Jahre nicht gesehen habe und es hat sich nichts getan. Gerade als Trainer sollte man sich bewahren, dass man das Spiel immer wieder aus einer anderen Perspektive sieht. Dann kommt man automatisch auf neue Ideen. BT: Herr Blicker, was machen Sie am 3. Juni etwa gegen 16.45 Uhr? Blicker: Ist da das Eröffnungsspiel der Fußball-WM? BT: Nein, da ist der letzte Verbandsliga-Spieltag. Blicker: (lacht). Ach ja, wir spielen an dem Tag in Radolfzell. Wir planen, mit der gesamten Mannschaft bereits einen Tag vorher nach Radolfzell zu fahren und das Wochenende dort zu verbringen. Nach dem Spiel wird es ganz sicher feucht-fröhlich. BT: Die eine oder andere Träne wird also fließen? Blicker: Daran darf ich noch gar nicht denken. Es wird schon sehr emotional, weil es eben meine Freunde sind. Ein toller Lebensabschnitt von mir geht dann zu Ende. Aber ich werde sicherlich weiterhin hier in der Sandgrube vorbeischauen. BT: Wenn am Ende in der Tabelle dann die 13 steht und der Klassenerhalt eingetütet ist, war es eine super Runde? Blicker: Das wäre das perfekte Ende. Für den Verein und für mich.

