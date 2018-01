Wolochin: "Sie wissen, um was es geht"

Bühl

Bisons schlagen Unterhaching Bühl (red) - Die Bühler Volleyballer haben sich im Rennen um die Playoff-Plätze eindrucksvoll zurückgemeldet: Die Bisons gewannen am Samstag in der Bühler Großsporthalle überraschend deutlich mit 3:0 gegen den starken Liganeuling Alpenvolleys Unterhaching (Foto: toto).

Bisons empfangen Liganeuling Bühl (red) - Im Kampf um die Playoff-Plätze bekommen es die Volleyball Bisons Bühl am Samstag in der Großsporthalle mit einer harten Nuss zu tun. Das Team von Trainer Ruben Wolochin empfängt den starken Liganeuling Unterhaching, der in der Vorrunde mit 3:1 gewann (Foto: toto).