Eine Frage der Balance

An seiner Torgefährlichkeit hat der Karlsruher SC in der Wintervorbereitung gearbeitet. Offensichtlich erfolgreich, zumindest wenn man das erste Punktspiel im neuen Jahr als Beleg nimmt. "Wenn wir vorne drei schießen, dann können wir hinten schon mal eins kriegen", hatte Alois Schwartz vor dem 3:1-Sieg gegen Unterhaching vergangenen Samstag gesagt. Der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich der Gäste fiel zwar sicher nicht mit Erlaubnis des KSC-Coaches. Schwartz konnte nach dem gelungenen "Neustart" aber problemlos verschmerzen, dass sein Torhüter Benjamin Uphoff nach sechs Spielen ohne Gegentreffer mal wieder hinter sich greifen musste. Schließlich blieben die drei Punkte am Adenauerring - und der KSC verfügt, neben dem Tabellendritten SV Wehen Wiesebaden (beide 18 Gegentreffer), immer noch über die beste Abwehr der Liga.

Die von Schwartz immer wieder geforderte "Balance" zwischen Abwehr und Angriff ist natürlich auch heute (14 Uhr) ein wichtiger Aspekt, wenn Boubacar Barry (21) mit dem SV Werder Bremen II an seine frühere Wirkungsstätte (U17 bis 6/2017) zurückkehrt. Die Hanseaten sind zwar seit 17 Spielen sieglos und rangieren aktuell auf Abstiegsplatz 18. Der KSC tut aber sicher gut daran, seine Gäste nicht an ihrer derzeitigen Erfolglosigkeit zu messen, sondern an dem, was sie zu Saisonbeginn abgeliefert haben: Drei Siege und ein Unentschieden in den ersten vier Spielen. Auch wenn es danach bergab ging für die Grün-Weißen: Die Wildparkprofis gehörten - am dritten Spieltag und noch unter Trainer Marc Patrick Meister - zu den Geschlagenen (0:2).

Von der damaligen Startelf werden heute aller Voraussicht nach weder Kapitän Kai Bülow noch Alexander Siebeck der Karlsruher Anfangsformation angehören - und schon gar nicht Oskar Zawada, der in der Winterpause zum polnischen Erstligisten Wisla Plock gewechselt ist. Marcel Mehlem, Florent Muslija und Fabian Schleusener haben sich an ihrer statt inzwischen zu Stammspielern entwickelt und als Torschützen auf sich aufmerksam gemacht - letzterer mit bisher acht Treffern.

Schon lange nicht mehr ins Tor getroffen - zuletzt am 5. November - hat Anton Fink. Der beste Goalgetter der Dritten Liga aller Zeiten macht eine Durststrecke durch und ist seit über acht Stunden ohne Torerfolg. Dass er aber immer noch den Unterschied ausmachen kann, deutete "Toni" gegen Unterhaching mit einem ebenso listigen wie gekonnten Heber an, mit dem er jedoch nur die Unterkante des Querbalkens traf.