Baden Rhinos zeigen ihre Hörner

Hügelsheim



Dämpfer für die Rhinos Hügelsheim (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim hat im Kampf um die begehrten Playoff-Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Rhinos verloren am Samstagabend in der Eisarena am Baden Airpark gegen den Tabellendritten aus Eppelheim deutlich mit 0:4 (Foto: av).