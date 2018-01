Platz sechs und ein neuer Stürmer

Er war knapp. Und dennoch war er verdient. Der 1:0-Sieg des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC gegen die Bundesligareserve des SV Werder Bremen geht jedenfalls mehr als in Ordnung. Oder andersrum: Die Gäste hätten sich nicht beschweren können, wäre ihre elfte Saisonniederlage deutlich höher ausgefallen. Denn die favorisierten Hausherren ließen einmal mehr gleich etliche Großchancen ungenutzt. Andererseits, so ist es im Fußball ja oft, hätten die Hanseaten mit etwas Glück vor dem KSC-Tor auch einen Punkt mit nach Hause nehmen können.

"Wir haben zu viele Fahrkarten geschossen und uns dadurch das Leben selbst schwer gemacht", stellte Alois Schwartz nach dem Spiel fest. Vor allem in den ersten 35 Minuten attestierte der KSC-Coach seiner Elf, gegen die seit dem 5. August vergangenen Jahres sieglosen Gäste "sehr guten Fußball" gespielt und sich dabei "Chancen en masse" erarbeitet zu haben.

So schoss etwa Fabian Schleusener in der elften Minute aus etwa sieben Metern und der Drehung genau auf Bremens Schlussmann Eric Oelschlägel. Erst eine Viertelstunde war gespielt, als Marc Lorenz aus spitzem Winkel von links den Ball über das SVW-Tor drosch. Anton Fink wiederum schoss von rechts knapp links vorbei (20.) und traf wenig später nur den Pfosten (24.). Bei einer weiteren Chance vier Minuten später wollte Fink es besser machen - und zögerte deshalb einen Augenblick zu lange, so dass Werders Abwehr noch einen Fuß dazwischen bekam. Im Anschluss daran (36.) versemmelte schließlich auch Jonas Föhrenbach einen ihm von Fink zugelupften Ball kläglich.

Dass der KSC trotz all dieser Chancen nicht torlos in die Pause musste, hatte er wiederum Marvin Wanitzek zu verdanken: Der Karlsruher Spielmacher überraschte Oelschlägel in der 26. Minute mit einem Flachschuss aus etwa 25 Metern, den der Werder-Keeper ins Torwarteck flutschen ließ.

Dass dies der Treffer des Tage blieb, hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass Daniel Gordon im zweiten Durchgang, in dem das KSC-Spiel nur noch so vor sich hin stolperte, nach einem Freistoß von Marvin Wanitzek per Kopfball nur die Latte (74.) traf und in den letzten Minuten Schleusener (88.) und Wanitzek (90.+1) zwei weitere Großchancen liegen ließen. Und damit, dass die personell stark angeschlagenen Gäste (Trainer Oliver Zapel: "Wir hatten nur zwölf einsatzfähige Feldspieler. Das ist in der 3. Liga sicher eine bemerkenswerte Ausgangssituation") nicht in der Lage waren, aus den allerdings wenigen Fehlern der Karlsruher Defensive Kapital zu schlagen.

Mit dem neuerlichen Sieg machten die nun seit dem 1. Oktober ungeschlagenen Badener in der Tabelle einen weiteren Schritt nach oben - von Platz sieben auf Rang sechs. Um die Saison eventuell noch als Dritter abschließen und dann in der Relegation den Aufstieg perfekt machen zu können, hat die Vereinsführung nun doch noch dem Wunsch ihres Cheftrainers entsprochen und einen Stürmer verpflichtet. Marvin Pourié (27) brach seine Zelte beim dänischen Erstligisten Randers FC ab und unterschrieb am Samstag im Wildpark einen Vertrag bis 30. Juni 2019. Der frühere deutsche U-18-Nationalspieler sei "ein moderner, spielender Stürmertyp, Marke Torjäger", beschrieb Sportdirektor Oliver Kreuzer den Neuzugang. Und: "Marvin ist keine kurzfristige Lösung, sondern auch eine perspektivische Verpflichtung mit Blick über die Saison hinaus."

Karlsruhe: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Muslija (90. Bülow), Lorenz (62. Camoglu) - Fink (83. Thiede), Schleusener.

Bremen II: Oelschlägel - Pfitzner, Volkmer, Bünning - Fridolin Wagner, Touré - Barry, Niklas Schmidt, Jacobsen - Young (62. Jensen), Manneh.

Schiedsrichter: Florian Kornblum (Fürth) - Tor: 1:0 Wanitzek (25.) - Zuschauer: 10085 - Gelbe Karten: Mehlem - Jacobsen, Bünning, Jensen.