Bisons Bühl voll auf Playoff-Kurs

Es läuft für die Volleyball Bisons Bühl. Mit einem glatten 3:0 (32:30, 25:19, 25:19)-Sieg als Gast der Netzhoppers Königs Wusterhausen dürfte die Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin im Kampf um einen Playoff-Platz den wohl entscheidenden Schritt gemacht haben und hat inzwischen durchaus reelle Chancen, sich noch bis auf den vierten Platz zu verbessern.

"Wir waren gut", fasste Wolochin die 86 Spielminuten in der Landkost-Arena Bestensee zusammen, mit der Einschränkung, dass im ersten Satz die Leistung noch nicht konstant genug war. "Danach waren wir dann aber klar besser."

Vor 472 Zuschauern gingen beide Teams ersatzgeschwächt an den Start. Den Netzhoppers fehlte mit Filip Gavenda erneut der wichtigste Punktesammler, Bühl musste kurzfristig auf Mittelblocker David Pettersson verzichten, den ein Magen-Darm-Infekt außer Gefecht gesetzt hatte. So kam nach langer Pause Yannick Goralik wieder einmal zu einem Einsatz in der Startformation und Wolochin war sehr zufrieden mit dem, was er zu sehen bekam: "Er war gut organisiert, spielte auf konstantem Niveau und war auch im Block immer präsent." Der Youngster habe sich nahtlos ins Spiel seiner Mannschaft eingefügt, wie auch Zuspieler Sascha Dmytriiev, der im ersten Satz für den nicht optimal gestarteten Mario Schmidgall gekommen war. "Beide zeigten, dass wir auf sie bauen können, genau das brauchen wir im Saisonfinale."

Zunächst waren es aber die Netzhoppers, die mit viel Einsatz und hoher Risikobereitschaft zeigen wollten, dass sie die Playoffs noch nicht abgeschrieben haben. Und der Bühler Annahmeriegel zeigte sich verwundbar, vor allem Masahiro Yanagida hatte einige Probleme damit, die Bälle sauber zum Zuspieler zu bekommen. Im Angriff und mit seinen Aufschlägen setzte der Japaner hingegen wie gewohnt die Akzente und war vor allem im Finale des ersten Satzes, als Bühl insgesamt sechs Satzbälle abwehren musste, der Mann für die entscheidenden Punkte.

Nach dem knapp gewonnenem ersten Satz übernahmen die Bisons dann mehr und mehr das Kommando, wobei insbesondere der erneut sehr starke Iurii Kruzhkov mit gefährlichen Aufschlägen und unwiderstehlichen Angriffsaktionen den Gegner unter Druck setzte. Genau so hätte es nach dem Willen von Wolochin im dritten Satz weiter gehen können, doch nach mehreren einfachen Fehlern musste das Bühler Team einem 5:10-Rückstand hinterher laufen. Wolochin wechselte erneut die Zuspieler und mit dem nun verbesserten Schmidgall änderte sich auch die Taktik. Bühl griff wieder vermehrt über die Mitte an, hebelte so den Block der Gastgeber endgültig aus. Bei 12:11 lag Bühl wieder in Führung und ließ sich nicht mehr vom Weg abbringen.

Dank des klaren Siegs sind die Bisons inzwischen gleichauf mit dem Tabellensechsten Lüneburg und nur noch drei Punkte hinter dem Viertplatzierten Düren.(win)