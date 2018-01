Malscher Filigran-Fraktion sorgt für Novum

Frank Vetter (Fotos)

Einmal ist immer das erste Mal. Im Fall des Mittelbaden-Cups des Badischen Tagblatts und der Volksbank Baden-Baden Rastatt war dieses erste Mal gestern. Rein geografisch ist Malsch zweifelsohne in Mittelbaden zu verorten, für die Fußballer des dortigen FVM gilt das aber nicht. Das Team von Spielertrainer Dirk Rohde geht normalerweise in der Kreisliga Karlsruhe - vergleichbar mit der hiesigen Bezirksliga - auf Torejagd, also im nordbadischen Verband. Bei der 37. Auflage des fußballerischen Saisonhöhepunkts unterm Hallendach wirbelten die Schwarz-Gelben nun durch die Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle und durften nach einem 2:1-Finalsieg nach Verlängerung über das Überraschungsteam des VFB Gaggenau verdient den Henkelpott in die Höhe stemmen. Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch in der B-Note für Tunnel, Tricks und filigrane Ballstreicheleinheiten war der Gast, der vom Ausrichter FV Muggensturm eine Wildcard erhalten hatte, die beste Mannschaft.

"Das eine oder andere Turnier haben wir in dieser Saison schon gewonnen, deshalb haben wir uns auch hier was ausgerechnet. Wir sind aber sehr glücklich, dass es tatsächlich geklappt hat", sagte Rohde nach einem packenden, teils hitzigen Endspiel. Der Spielertrainer selbst - einst auch für den SV 08 Kuppenheim am Ball - besorgte mit einem Kracher aus knapp 20 Metern die 1:0-Führung. Gaggenaus spielender Keeper - oder parierender Feldspieler, je nach Sichtweise - Thorsten Kratzmann erzielte 100 Sekunden vor Schluss aus ähnlicher Distanz den umjubelten Ausgleich für die Murgtäler. Insofern musste das Spiel in der Verlängerung entschieden werden: Dort erzielte Max Huditz, der bereits im Halbfinale beim 2:0-Sieg über äußerst starke Kuppenheimer erfolgreich war und auch beim klaren Viertelfinalsieg gegen den FV Würmersheim traf, das finale Tor - in Unterzahl wohlgemerkt.

"Wir hätten es am Ende cleverer runterspielen müssen, vor allem, als wir in Überzahl waren", sagte Kratzmann nach der knappen Niederlage. Der VFB Gaggenau entwickelte sich zur Überraschungsmannschaft des Turniers. Der amtierende Murgtalmeister glänzte nicht unbedingt spielerisch, war aber das ehrgeizigste Team in der Halle und kaufte dem ein oder anderen Gegner in harten Zweikämpfen den Schneid ab. Mit zwei Siegen und einer Niederlage - kurioserweise erneut gegen Malsch - zog das Team von Coach Rolf Krieg ins Viertelfinale ein und kickte dort den SV Bühlertal raus. Der Landesligist vom Mittelberg verdiente sich in der Vorrunde Bestnoten, kassierte überhaupt nur ein Gegentor - ausgerechnet im K.o.-Spiel gegen den VFB. Im Halbfinale hatte mit dem 1. SV Mörsch gleich das zweite Topteam das Nachsehen gegen den Kreisligisten: Mit zwei Treffern - darunter ein Volley-Traumtor - sicherte Goran Dragojevic den Gaggenauer Finaleinzug.

FVM-Spielertrainer Dirk Rohde räumt ab

Dort war gegen die Malscher Filigran-Fraktion zwar Endstation, aber immerhin durften Dragojevic und Teamkollege Sezer Ergün zwei Pokale mit nach Hause nehmen: Beide erzielten im Turnierverlauf vier Treffer - keiner schaffte mehr. Dritter im Bunde der Torschützenkönige war Dirk Rohde, auch er netzte viermal ein. Überhaupt waren die Malscher die Abräumer des Tages: Denn zusätzlich zum Wanderpokal, der von Markus Hornung, dem Vorsitzenden des FV Muggensturm überreicht wurde, entführte der Gast aus Nordbaden auch den Titel des besten Spielers: Die Trainer der 16 teilnehmenden Mannschaften wählten mit großem Abstand auch hier Dirk Rohde auf Platz eins. Pokal und Preisgeld überreichte Thomas Pörings, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Volksbank Baden-Baden Rastatt.

"Für mich hat die beste Hallenmannschaft gewonnen", sagte Christian Anselm nach dem Finale. Der Cheforganisator hat damit einen guten Riecher bewiesen, schließlich hatte der ehemalige Goalgetter seinen Ex-Verein mit einer Wildcard ausgestattet. Auch sonst war Anselm mit der Veranstaltung im Rahmen der 100-Jahrfeier des Vereins zufrieden: "Das ganze Wochenende war perfekt: Tolle Zuschauer, tolle Stimmung, tolle Fußballer, die Spiele waren nicht zu aggressiv, alles war fair", so sein Fazit. In der Tat hatten die Schiedsrichter Nico Siegwart, Francesco Narduzzi (beide Sinzheim), Michael Sattler (Baden-Baden), Matthias Brudek und Lukas Zielbauer keinerlei Probleme und waren souveräne Spielleiter. Insgesamt mussten sieben Zeitstrafen ausgesprochen werden - kein besorgniserregender Wert. Statistisch gesehen setzte die 37. Auflage des BT-Cup ansonsten keine neuen Maßstäbe: In 32 Spielen fielen insgesamt 101 Tore - das Neunmeterschießen im Kleinen Finale, das der SV 08 Kuppenheim gegen die ebenso hochgehandelten Mörscher für sich entschied, nicht eingerechnet. Im vergangenen Jahr waren es noch 135. Immerhin gab es keine Nullnummer und nur ein einziges Remis. Viermal trafen insgesamt Torhüter ins Schwarze.

Während das Organisations- sowie das Gastronomieteam des FV Muggensturm eine Glanzleistung ablieferte, scheiterten die Fußballer in der Vorrunde, wenn auch nur äußert knapp. Nur dank eines Last-Second-Treffers von Senid Omerovic beim Würmersheimer 3:0-Sieg über RW Elchesheim zog der Bezirksliga-Tabellenführer ins Viertelfinale ein und nicht der Gastgeber. Dort war für den FVW gegen den späteren Sieger Malsch aber ebenso Schluss wie für den VfB Bühl. Der Landesligist musste sich Kuppenheim mit 1:5 geschlagen geben. Auch für den Ligakonkurrenten Ottenau war im Viertelfinale gegen Mörsch (1:3) das Turnier beendet. Gar keine Rolle spielten der Rastatter SC/DJK als Vorjahrssieger sowie der FC Rastatt 04. Im vergangenen Jahr "barockten" beide Mannschaften noch das Finale, gestern schieden beide mit null Punkten nach der Vorrunde aus.

Sollte der FV Malsch seine grandiose Hallenform nur halbwegs konservieren können, ist ein derart schlechtes Abschneiden im kommenden Jahr nahezu ausgeschlossen. Unter der Regie des 1.SV Mörsch haben die Malscher dann die Chance, ihren Titel zu verteidigen - zum allerersten Mal.