Trommelfeuer von Helen Fischer

Als eine der schnellsten Sprinterinnen war Helen Fischer (SR Yburg Steinbach) vorangemeldet und sie konnte sowohl im Kurzsprint als auch auf der Hallenrunde den Erwartungen voll gerecht werden. Gleich um 10 Uhr zu Wettkampfbeginn standen die Vorläufe über 60 Meter im Zeitplan. Fischer setzte sich im dritten Vorlauf souverän durch und trommelte in 7,98 Sekunden die zweitschnellste Zeit auf die Bahn. Im Zwischenlauf bestätigte sie in 7,97 ihre gute Form. Im Finale konnte sie dann noch ein bisschen draufpacken und sicherte sich in 7,95 Sekunden ihre erste Silbermedaille. Am Nachmittag ging es dann auf die 200-Meter-Distanz. Und auch hier stand nach sieben Vorläufen mit 26,20 Sekunden die zweitschnellste Zeit hinter ihrem Namen. Im Finale am frühen Abend steigerte sich Fischer deutlich auf 26,01 Sekunden und sicherte sich damit erneut die Vizemeisterschaft.

Ihre Vereinskameradinnen Gloria Antonaci und Rachel Fruchtmann kämpften unterdessen beim Dreisprung um die Medaillen und um die interne Vereinsvorherrschaft. Hatte bisher Antonaci immer das bessere Ende für sich, so drehte Fruchtmann dieses Mal die Reihenfolge um. Im fünften Durchgang flog Rachel Fruchtmann auf starke 11,73 Meter und konnte im sechsten Versuch mit 11,72 diese Weite bestätigen. Damit konnte sie sich über eine neue Bestleistung und die Vizemeisterschaft freuen. Gloria Antonaci verbesserte sich nach 11,43 Metern im letzten Durchgang noch minimal auf 11,44 Meter, verpasste als Vierte aber um zwölf Zentimeter eine Medaille.

Immer für Medaillen gut sind die Kugelstoßer aus dem Kreisgebiet: Vanessa Kobialka vom TV Iffezheim holte bei den U-18-Mädchen mit 13,40 Metern ebenso die Bronzemedaille wie Mehrkämpfer Niklas Huber (Steinbach) mit 14,33 Metern bei den gleichaltrigen Jungs. Josefa Metzinger (Steinbach) belegte mit 12,84 Metern ebenso Platz fünf wie ihre Vereinskameradin Rachel Fruchtmann im Hürdenfinale über 60 Meter in 9,09 Sekunden. Auf die Plätze sechs und sieben liefen über 1500 Meter die Zwillinge Christine und Jasmin Vollmer vom TV Bühl in 5:04,86 sowie 5:05,17 Minuten.

Zwei fünfte Plätze gab es zudem noch für Niklas Huber: Über 60 Meter erreichte er im Endlauf 7,30 Sekunden, wobei er im Zwischenlauf in 7,22 noch etwas schneller unterwegs gewesen war. Auch über 60 Meter Hürden wurde er Fünfter in 8,68 Sekunden. Die übrigen Kreisathleten schafften es nicht unter die Top-Acht.

Bereits am Vortag wurden im Rahmen des Sindelfinger Hallenmeetings die eine Woche zuvor nicht stattgefundenen Disziplinen Stabhochsprung und Kugelstoßen der Aktiven und U-20-Klassen ausgetragen. Nico Maier vom Sportring Yburg wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich mit 17,80 Metern unangefochten die Goldmedaille. Ohne ernsthafte Konkurrenz fehlte etwas der Druck von hinten für eine bessere Weite, 3,50 Meter trennten ihm am Ende vom Vizemeister.

Seine Vereinskameradinnen warteten beim Kugelstoßen der Mädchen U20 bis in den letzten Durchgang, um ihre Tagesbestweiten zu stoßen. Antonia Seydel katapultierte sich mit 12,26 Metern noch auf Platz fünf und verpasste nur um drei Zentimeter den vierten Rang. Die ein Jahr jüngere Josefa Metzinger landete mit 11,62 Metern auf Platz sieben. (rawo)