HR ist Halbzeit-Meister

Anton Fink (Foto: GES) hat das, was man Ladehemmung nennt: Seit über acht Stunden hat der Torjäger des Karlsruher SC nicht mehr ins Tor getroffen. Vielleicht bietet sich an diesem Samstag die Gelegenheit, das zu ändern. Gast im Badischen ist der SV Werder Bremen II.

Vor einem vorentscheidenden Wochenende steht Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim (Foto: fuv/av). Die Aufgabe am Freitag bei Spitzenreiter Bietigheim-Bissingen ist wohl unlösbar, doch gegen Tabellennachbar Zweibrücken muss im Playoff-Kampf ein Sieg her.