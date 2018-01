Ein Neuer mit großer Dynamik

Mannheim

Baumgarten gewinnt Silber Mannheim (red) - Justus Baumgarten ist gut in die Leichtathletiksaison 2018 gekommen: Der Sprinter vom SCL-Heel Baden-Baden belegte bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Mannheim in der Klasse U20 über 200 Meter den zweiten Platz (Foto: rawo).

Antholz

Generalprobe vor Olympia-Start Antholz (dpa) - Laura Dahlmeier (Foto: dpa) und Co. bestreiten in Antholz die letzten Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang. In Südtirol konnten sich die deutschen Biathleten in der Vergangenheit oft Selbstvertrauen holen. Das soll erneut gelingen.