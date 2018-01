Rochade-Reserve trotzt Hörden Die Rochade Kuppenheim hat den Sprung auf Platz drei in der Verbandsliga verpasst. Obwohl gleich drei Stammkräfte in Gottmadingen fehlten, war für die Schachgemeinschaft ein Sieg möglich. Durch das 3,5:4,5 fiel die Rochade mit 6:4 Zählern auf Rang fünf zurück. Die Kuppenheimer Unglücksraben waren Velimir Kresovic und Michael Lorenz. Letzterer hatte nach vorzüglicher Eröffnungsbehandlung dank eines Figurenopfers starken Angriff erhalten. Doch anstatt die Königs-Hatz fortzusetzen, schnappte sich Lorenz Material und geriet mit seiner Dame in einen Hinterhalt. Kresovic bekam in schlechter Stellung Konterchancen, nutzte diese aber nicht. So konnte allein Markus Merklinger nach äußerst umsichtiger Verteidigung sein gewaltiges Mehrmaterial verwerten. Den dubiosen Angriff von Ingo Klaus wehrte er ab. Erfreulich aus Kuppenheimer Sicht war trotz der Mannschafts-Niederlage das erfolgreiche Debüt von Daniel Scheuermann. Der 16-Jährige remisierte gegen den nominell stärkeren Günther Jehnichen. Zudem teilten Hartmut Metz, Hubert Schuh, Günther Tammert und Joachim Kick die Zähler mit ihren Gottmadinger Kontrahenten. Das Landesliga-Oktett trotzte im Murgtal-Derby dem favorisierten Verbandsliga-Absteiger Hörden ein 4:4 ab. Einmal mehr behielt Topscorer Jannik Lorenz die Oberhand. Zudem kam Rolf Hoppenworth zum zweiten Saisonerfolg und machte die Niederlagen von Ralf Gantner und Hussain Chaltchi gegen Norbert Frühe und Lothar Thon wett. Die Spitzenspieler Alexander Hatz und Alexander Wist remisierten ebenso wie Reinald Kloska und Jürgen Biskup. Mit 6:4 Punkten liegt Kuppenheim II zur Halbzeit der Saison überraschend auf dem dritten Rang. Kuppenheim III erlitt gegen einen Aufstiegsanwärter in der Bezirksklasse, Rössl Muggensturm, die erwartete 2:6-Niederlage. Aus der Personalnot am Wochenende machte das Schlusslicht (2:8 Punkte) eine Tugend und baute gleich vier Jugendliche ein. Während Zoltan Maki, Patrick Gottwald und der badische U8-Meister Rouven Wieser unterlagen, gelang Louis Wunsch ein beachtlicher Sieg über Routinier Hannes Illy. Jugendleiter Thomas Braun hielt das Ergebnis mit dem zweiten Tagessieg für Kuppenheim in Grenzen. Sascha Schmidt, Konstantin Scheuermann und Jan Prok waren gegen die äußerst starke Muggensturmer Spitze um Patrick Kühn überfordert. (ham)

