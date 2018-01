Mohr bester Badener Auch im Judosport versucht man, Turniere für Teilnehmer und Ausrichter möglichst effizient zu gestalten. Deshalb wurden dieses Jahr erstmalig die für die Qualifikation zu den süddeutschen Einzelmeisterschaften relevanten Landesmeisterschaften der Judo-Männer aus Baden und Württemberg gemeinsam in Pforzheim ausgetragen. Der 17-jährige Robin Mohr vom Budokai Bühlertal musste zum ersten Mal in der Altersklasse U21 ran und kämpfte sich erfolgreich durch das mit 32 Kämpfern an diesem Tag größte Teilnehmerfeld der 73-Kilogramm-Klasse. Zwar brachte ihm das Los einen zusätzlichen Kampf ein, doch mit maximaler Offensive lies er die Gegner gar nicht in ihre Kämpfe finden. Selbst die beiden zwei Jahre älteren, als Favoriten gesetzte Gegner des Leistungszentrums Heidelberg konnte er mit waghalsigen Wurfkombinationen vorzeitig aus dem Turnier werfen. Im vorletzten Kampf gelang Mohr ein recht schwungvoller Niederwurf des Gegners, wobei dieser sein Knie dem Bühlertäler versehentlich in den Bauchraum rammte. Den Titel des besten Badeners hatte Mohr mit diesem Sieg bereits in der Tasche, doch ein Einsatz der Sanitäter war unumgänglich. Die auch nach etlichen Minuten verbleibende Atemnot verhinderte den vom Jungkämpfer an diesem Tag anvisierten Durchmarsch auch ins schwäbische Finale. Stattdessen ging es per Notarzt unter einer Sauerstoffmaske ins Krankenhaus, wo nach stundenlanger Diagnose schließlich eine Lungenkrampfung und Rippenprellung festgestellt wurde. Die Freude des Bühlertälers war groß, als er am Abend wieder nach Hause entlassen wurde und sich mit seinem badischen Platz eins, trotz verpasster Siegerehrung, für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert hatte. Die verordnete Trainingspause wird den Budokai-Kämpfer nicht daran hindern, in drei Wochen auf der nächsten Wettkampfebene um die vorderen Ränge zu kämpfen.(red)

