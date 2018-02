Rauental im Dauer-Derby-Einsatz

Nach dem etwas zähen 8:5-Heimerfolg gegen den SV Kirchzarten möchte der TV Weisenbach in der Frauen-Verbandsliga im Gastspiel beim Tabellenletzten TTC Reute durchstarten. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Reute stemmte sich zuletzt beim Rangzweiten TTF Stühlingen II gegen die drohende Niederlage und hielt wacker dagegen. Weisenbach siegte im Heimspiel gegen Reute glatt mit 8:1 und sollte, wenn man den Gegner nicht unterschätzt, auch im Rückspiel beide Zähler auf die Heimreise mitnehmen können. Nach den drei Pluspunkten vom Doppelspieltag reist der TTC Iffezheim guter Dinge zum TTC Beuren. Nach einem dramatischen Fight endete die Vorrundenpartie mit 7:7, wobei die ersatzgeschwächten Iffezheimer Spielerinnen eine sichere 4:0-Führung noch aus der Hand gaben. Beuren liegt mit sieben Pluspunkten auf dem drittletzten Rang, der den Abstieg bedeuten würde, auf den Relegationsplatz fehlen bereits sechs Punkte. Iffezheim (15:9) liegt zwei Punkte vor den beiden Teams des SV Kirchzarten und dem SV Nollingen (beide 13:11), von denen Letzterer den Relegationsplatz einnimmt.

In der Landesliga der Männer steht das abstiegsbedrohte Team des TTC Rauental vor einem stressigen Spieltag: Von Freitag bis Sonntag sind die Barockstädter am Dreifachspieltag im Dauer-Derby-Einsatz. Die Duelle gegen den Tabellenführer Spvgg Ottenau II, den Aufsteiger TTV Gamshurst und den TB Gaggenau werden vor eigenem Anhang ausgetragen. Natürlich soll aus den drei Auftritten etwas Zählbares herausspringen, um dem Tabellennachbarn TTC Seelbach, der mit 7:15 Punkten den Relegationsplatz einnimmt, auf die Pelle zu rücken. Ottenaus Reserveteam möchte im Derby seine makellose Bilanz von 20:0 Punkten weiter ausbauen. Der TTV Gamshurst spekuliert mit 14:6 Punkten immer noch mit Position zwei. Im Kellerduell gegen den TB Gaggenau geht es für die Gäste aus dem Murgtal wohl um die letzte Chance, den Kontakt auf die Nichtabstiegsränge nicht gänzlich abreißen zu lassen. Der TTV Muckenschopf muss zum Tabellendritten TTC Willstätt reisen.

Der TV Bühl gastiert in der Landesliga der Frauen beim Spitzenreiter TTC Willstätt, der in der ersten Rückrundenpartie bei der 2:8-Niederlage bei den TTF Rastatt II seine ersten beiden Minuszähler kassierte. Kann Bühl dem angeschlagenen Gegner die zweite Niederlage beibringen, so würde es im Meisterschaftsrennen nochmals richtig spannend werden. Die TTF-Reserve trifft derweil auf den Tabellenzweiten DJK Oberschopfheim. Die Reserve des TTC Iffezheim ist im Heimspiel gegen den TTC Nonnenweier Außenseiter.

Acht Spiele finden am Wochenende in der Männer-Bezirksliga statt und erneut könnte es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kommen. Der Rangzweite TTC Iffezheim kann mit zwei Siegen beim TTC Rauental II und gegen den TB Bad Rotenfels die Spvgg Ottenau III an Position eins ablösen. Ottenaus "Dritte" wird vom TTV Bühlertal gefordert. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten TV Lichtental will der TV Weisenbach den beiden führenden Teams auf den Fersen bleiben. Ein enges Match ist zwischen dem TTC Iffezheim II gegen den Rastatter TTC zu erwarten. Nach den beiden Erfolgen der Vorwoche möchten die Reserveteams der TTF Rastatt (zu Hause gegen den TB Bad Rotenfels) und der TTC Rauental II (beim TTV Kappelrodeck) erneut ihre Chancen suchen, um sich aus eigener Kraft aus den unteren Gefilden nach oben zu arbeiten.

Der Tabellenführer TB Sinzheim legt in der Bezirksklasse der Männer eine schöpferische Pause ein. Dies wollen die beiden Konkurrenten TV Gernsbach im Heimspiel gegen den TTV Bühlertal II und der TV Neuweier zu Hause gegen den TTC Muggensturm nutzen. Die TTG Bischweier liegt mit einem ausgeglichenen Punktekonto (11:11) im Mittelfeld. Gegen den Vierten SV Weitenung bahnt sich eine knifflige Auseinandersetzung an. (ti)