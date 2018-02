Nachwuchs aus fünf Bundesländern am Start Insgesamt 75 Jugendliche aus fünf Bundesländern waren in den Altersklassen U12 und U16 beim elften Herbert-Weisenburger-Gedächtnis-Turnier des Tennis-Clubs Fohlenweide Rastatt am Start. Diese Zahl verdeutlicht, dass das Turnier mittlerweile einen festen Platz im Kalender der jugendlichen Ranglistenspieler einnimmt. Das größte Feld stellten die Junioren U12 mit 29 Teilnehmern. Im Finale setzte sich der an Nummer zwei gesetzte Mathis Dahler vom TC Bernhausen (Württemberg) gegen Mihailo Milenkovic von Eintracht Frankfurt glatt in zwei Sätzen durch. Aufgrund des großen Teilnehmerfelds bot die Turnierleitung eine Nebenrunde an, bei der alle Spieler, die in der ersten Runde verloren hatten, nochmals gegeneinander antreten konnten, um Ranglistenpunkte zu sammeln. In der Nebenrunde gewann Matteo Hofstetter (RW Durmersheim). Bei den Juniorinnen U12 gewann die an Nummer eins gesetzte Antonia Ende vom TV Fürth 1860 (Bayern) gegen Rieke Wendt (Nr. 2) vom TC Rheinfelden. Den dritten Platz teilten sich Anastasija Korogodska vom TC Plankstadt (Baden) und Pauline Glöckler vom TA SV Böblingen (Württemberg). In der Konkurrenz Junioren U16 gab es ein rein badisches Finale: Der an eins gesetzte Andre Steinbach vom TC BW Oberweier setzte sich gegen den an zwei gesetzten Jason Gerweck vom TC Durlach mit 6:4 und 6:1 durch. Mädchen der U16 kamen alle aus den badischen Bezirken. Im Finale setzte sich die an zwei gesetzte Caroline Brack vom TC Heidelberg gegen die nominelle Nummer eins Lisa Konrad vom SSC Karlsruhe in einem spannenden Match mit 6:3 und 7:5 durch. Den dritten Platz teilten sich Kristina Samardzic vom TC GW Gondelsheim und Evelyn Steinbach vom TC BW Oberweier. Die Veranstalter waren laut Mitteilung "sehr zufrieden" mit dem Verlauf des ersten Turnierteils und freuen sich auf das kommende Wochenende, an dem die Altersklassen U14 und U18 auf dem Programm stehen. Unerfreulich ist aus Sicht des TC Fohlenweide jedoch, dass ausgerechnet der hiesige Tennisbezirk zeitgleich Bezirksmeisterschaften ausrichtet, obwohl die Rastatter ihr Ranglistenturnier seit elf Jahren am gleichen Termin veranstalten, wie es in der Pressemitteilung des TC weiter heißt. (red)

