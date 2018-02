Ensemble aus Hinkelsteinen

Ein bisschen ist es wie bei Asterix und Obelix. Da gibt es dieses kleine Dörfchen namens Sandweier, in dem sich ein verschworener Haufen Mittelbadener äußerst pfiffig gegen schier übermächtige, aber stets erfolglos anrennende Kontrahenten zur Wehr setzt. Während bei den gallischen Helden meist die Römer aus den Lagern Kleinbonum, Babaorum, Aquarium und Laudanum eins auf die Mütze bekommen, sind es bei den Oberliga-Handballern des TVS Baden-Baden die SG Pforzheim, die SG Herrenberg oder der TV Willstätt.

Wie die Römer im Comic ist die Willstätter Streitmacht den tapferen Sandweierern um ihren Häuptling Ralf Ludwig und Oberkrieger Franz Henke eigentlich haushoch überlegen - personell wie finanziell. Doch am Ende schwirrt dem Krösus regelmäßig der Kopf: Aus den vergangenen drei Spielen gegen den Rivalen aus der Ortenau holte der TVS fünf Punkte, im Hinspiel wurde der TVW mit zehn Toren Differenz böse vermöbelt. Bereits heute Abend (20.30 Uhr) steht in der Hanauerlandhalle das Rückspiel an. Der TVS hat bisher auch alle anderen Mannschaften das Fürchten gelehrt und reist als Spitzenreiter an. Der TVW rangiert auf Platz drei.

"Wir und Willstätt sind die Mannschaften mit dem besten Lauf", verdeutlicht TVS-Trainer Ludwig. Die Mittelbadener haben die vergangenen sechs Spiele allesamt gewonnen, der TVW hat im gleichen Zeitraum immerhin acht Punkte geholt. Und so verleiht die Tabellenkonstellation dem ohnehin schon brisanten Derby zusätzliche Würze. "Wir fahren mit Respekt dorthin", sagt Ludwig, Angst haben die Sandweierer - ganz wie die tapferen Gallier - aber keine. Das liegt vielleicht auch daran, dass man im TVS-Lager genau weiß, was auf einen zukommt. "Die werden natürlich auf Revanche aus sein", glaubt Ludwig, für den wie schon im Hinspiel gilt: "Wer den größeren Willen an den Tag legt, wird gewinnen!" Soweit zur Kopfsache.

Auf der Platte sind für Ludwig mehrere Dinge entscheidet: Mit einer aggressiven Abwehr will der TVS den hünenhaften Willstätter Rückraum - allen voran Kristian Eskericic - sowie Kreisläufer Christian Skusa in Schach halten. Im Vergleich zum jüngsten Heimsieg gegen Lauterstein muss sich der TVS diesbezüglich "deutlich steigern", fordert Ludwig. Vorne ist gegen die bärenstarke 6-0-Deckung der Hausherren, die einem Ensemble aus Hinkelsteinen gleicht, Geduld gefragt. Und Schnittstellen-Handball, so Ludwig.

Als großes Plus konnte sich aus Sandweierer Sicht erneut die exzellente Bank erweisen. Während Kapitän Franz Henke nach seiner Verschnaufpause gegen Lauterstein von Beginn an verteidigen wird, hat Ludwig noch einige Alternativen in der Hinterhand. Etwa Niklas Jolibois, der sowohl hinten zupacken, als auch vorne zaubern kann.

Apropos zaubern: Eine Sache ist dann doch entscheidend anders als bei Asterix und seinem Kumpel Obelix. Den Zaubertrank gibt es in Sandweier immer erst nach erfolgreichem Kampf - abgefüllt in kleine grüne Flaschen im handlichen 24er-Kasten.