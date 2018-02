115 Medaillen für junge RTV-Schwimmer

Der Rastatter TV war mit 45 Schwimmerinnen und Schwimmern am Start und sicherte sich bei 162 absolvierten Einzelstarts beachtliche 115 Medaillen (51 mal Gold, 40 mal Silber und 24 mal Bronze) und damit Platz eins im Medaillenspiegel. Zudem konnten 68 persönliche Bestzeiten erschwommen werden.

Ein guter Einstieg in ihre Schwimmkarriere gelang den Schwimmerinnen Maria Buttau und Chanel Gruber (beide Jahrgang 2010) mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen über 25 Meter Freistil und 50 Meter Rücken. Alexandra Winterholler (Jahrgang 2009) zeigte mit einer Gold- und zwei Bronzemedaillen ihr Potenzial in der Brustlage. Im Jahrgang 2008 bestätigten die Zwillinge Laura und Paula Schuller mit neun Medaillen (drei davon golden), dass sie gut in Form sind. Sarah Lehmann (Jahrgang 2007) war mit vier Starts und vier Goldmedaillen nicht zu stoppen und ihre gleichaltrige Vereinskollegin Valeria Erhard tat es ihr mit drei Silber- und einer Bronzemedaille nach.

Auch Vivien Belichenko (2006) überzeugte mit zwei Gold- und zwei Silbermedaillen und führte zudem die 50-Meter-Lagenstaffel gemeinsam mit Valeria Erhard und den Schuller-Zwillingen zum Sieg.

Bei den Schwimmern legten Leo Reiß und Dominik Kordemann (beide 2010) mit zusammen vier Goldmedaillen bei vier Starts einen guten Einstieg ins Wettkampfjahr hin. Lennard Käfer (Jahrgang 2010) packte auf der 50 Meter Bruststrecke noch eine Silbermedaille dazu. Max Kirchner (Jahrgang 2007) holte auf 100 Meter Lagen und 100 Meter Brust zwei Gold- und zwei Silbermedaillen und empfiehlt sich damit für die Langstrecken. Sein Vereinskollege Michael Buttau (Jahrgang 2006) war mit zwei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille ebenso erfolgreich.

Von den älteren Wettkampfschwimmern des RTV überzeugte besonders der 17-jährige Elias Focht, der sich neben fünf Medaillen über 50 Meter Freistil auch für den Endlauf der offenen Klasse qualifizierte und dort in persönlicher Bestzeit die Silbermedaille erschwamm. (red)