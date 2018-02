Hoch, weit, schnell

Von Hans Falsehr "Leichtathletik der Weltklasse" wird auch bei der 34. Auflage des Karlsruher Indoor- Meetings wieder geboten, das heute (16.30 bis 20 Uhr) in der Halle 3 der Karlsruher Messe in Rheinstetten/Forchheim ausgetragen wird. Die Gewinnerinnen und Gewinner von sieben olympische Goldmedaillen, elf WM- und 13 EM-Titeln, "alles im Freien", sagt Alain Blondel, der Sportdirektor, sind am Start. Insgesamt, so der frühere Zehnkämpfer weiter, "etwa 130 Athletinnen und Athleten aus 46 Ländern", dekoriert mit 151 Medaillen "von Halleneuropameisterschaft bis zu Olympischen Spielen." Knapp doppelt so viele (ca. 240) haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie ein Etat von etwa einer halben Million Euro sind weitere Eckdaten der ersten von insgesamt sechs Stationen der "World Indoor Tour" 2018 (WIT) des Internationalen Leichtathletikverbandes (IAAF). Nach Karlsruhe kämpfen die Athletinnen und Athleten noch in Düsseldorf (6. Febr.), Madrid (8.), Boston (10.), Torun (15.) und Glasgow (25.) um die jeweils 20000 US-Dollar Prämie für den Gesamtsieg in den elf Disziplinen (fünf bei den Frauen, sechs bei den Männern). In Karlsruhe stehen bei den Frauen 60 m Hürden, 400 m, 1500 m, Hoch- und Weitsprung auf dem Programm sowie bei den Männern 60 m, 800 m, 3000 m und Stabhochsprung. Der neue "Nationen-Rekord" (46), so Martin Wacker, der Meeting-Direktor und Geschäftsführer der ausrichtenden Karlsruher Event GmbH (KEG), gehe vor allem darauf zurück, dass sich die 2016 ins Leben gerufene WIT nun zum winterlichen Gegenstück der sommerlichen "Diamond League" entwickelt habe. Denn das halbe Dutzend hochkarätiger Hallen-Meetings, und damit auch die Karlsruher Traditionsveranstaltung, wird 2018 erstmals weltweit im Fernsehen übertragen - in Deutschland ab 18.30 Uhr bei Sport1. Bereits ab 16.30 Uhr ist das Geschehen online zu verfolgen auf www.Sport1.de. Die mediale Verbreitung ist natürlich unter Gesichtspunkten des Marketings wichtig, aber auch im Interesse der Leichtathletikfans, die keine Karten mehr bekommen haben. Denn das Karlsruher Traditions-Meeting ist seit drei Wochen mit 4500 Zuschauern ausverkauft. Für 2019 denken die Organisatoren deshalb schon jetzt über eine Erhöhung der Zuschauerkapazität nach. Alain Blondel ging bei der gestrigen Pressekonferenz nicht mehr näher auf die Startlisten ein, nannte aber als "Highlights" den traditionell stark besetzten Stabhochsprung der Männer, bei dem die Olympiasieger von Rio 2016, Thiago Braz (BRA), und London 2012, der Weltrekordhalter Renaud Lavillenie (FRA), aufeinandertreffen. Shawnacy Barber (CAN/Weltmeister 2015) und Raphael Holzdeppe (D/Weltmeister 2013/Vizeweltmeister 2015) sind zwei weitere von insgesamt sieben "Stab-Artisten". Genzebe Dibaba will erneut flott laufen Auch der Weitsprung der Frauen ist laut Blondel "sehr gut besetzt", u. a. mit der dreifachen Olympiasiegerin (2012 4x100m/2016 4x100 m und Weitsprung) Tianna Bartoletta (USA) und Ivana Spanovic (SRB/Europameisterin 2016). Und von Genzebe Dibaba (ETH), die 2014 über 1500 m - damals noch in der Karlsruher Europahalle - einen neuen Hallenweltrekord gelaufen war, sagt Blondel: "Sie hat vor, wieder sehr schnell zu laufen." Weiblicher Top-Star aus deutscher Sicht ist die WM-Dritte 2017 über 100 m-Hürden, Pamela Dutkiewicz, die in Karlsruhe natürlich "nur" fünf Hürden und 60 Meter zu überwinden hat.

