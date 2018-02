Führung, Überzahl - doch nur 1:1

Von Christoph Ruf Als das 1:1 beim SV Wehen Wiesbaden unter Dach und Fach war, schlichen die Karlsruher Spieler traurig Richtung eigener Fankurve. Lange Zeit hatte der KSC, der eine Halbzeit lang in Überzahl spielte, schließlich wie der sichere Sieger ausgesehen, ehe Stephan Andrist die frühe Karlsruher Führung durch Fabian Schleusener (7.) ausglich (80.). "Das fühlt sich wie eine Niederlage an", sagte der Torschütze nach dem Spiel, "Wir haben es nach dem starken ersten Durchgang verpasst nachzulegen. So haben wir uns um den Lohn für ein gutes Spiel gebracht." KSC-Trainer Alois Schwartz begann mit der gleichen Startaufstellung wie beim jüngsten Heimspiel gegen Bremen. Neuzugang Marvin Pourié, der kurz vor Ablauf der Wintertransferperiode aus Dänemark verpflichtet worden war, blieb zunächst auf der Bank, hatte aber nach seiner Einwechslung in der 85. Minute prompt eine Kopfballchance, die er knapp vergab (87.) Die Partie war aus Rücksicht auf den verspäteten Zug der KSC-Fans zudem eine Viertelstunde später angepfiffen worden, um 19.15 Uhr herrschte dann die Atmosphäre, die Marc Lorenz prognostiziert hatte. Der KSC-Mittelfeldmann hatte mit der Expertise von zwei Jahren im Dress der Wiesbadener "ein Heimspiel für uns" prognostiziert. Tatsächlich unterstützten 2000 Anhänger der Badener die Elf von Alois Schwartz, die keine lange Anlaufzeit brauchte, um für "Auswärtssieg"-Rufe zu sorgen. Der KSC ging durch Schleusener in Führung (6.). Nach einem Zuspiel des starken Lorenz schoss der Angreifer vom rechten Strafraumeck aus platziert ins kurze Eck. Die Gastgeber reagierten wütend, aber zunächst weitgehend planlos, so dass die KSC-Abwehr lange Zeit keine größeren Bewährungsproben hatte. Zielstrebiger waren in dieser Phase die Gäste, ein 16-Meter Schuss von Anton Fink strich am linken Pfosten vorbei (27.). In dieser Phase war der KSC klar überlegen. Ein Schuss aus 25 Metern von Moritz Kuhn, den KSC-Torwart Benjamin Uphoff mühelos festhielt, war noch die beste Chance des Dritten im ersten Durchgang (40.). Und der endete spektakulär. Nach einem langen Ball von Marvin Wanitzek aus der eigenen Hälfte gewann Schleusener das Laufduell gegen Sascha Mockenhaupt und wurde vom Wehener von den Beinen geholt. Da er dabei letzter Mann gewesen war, stellte Schiedsrichter Rohde den Verteidiger vom Platz (45.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte der KSC also Überzahl. Den folgenden Freistoß zirkelte Lorenz über die Mauer und zwang Kolke zu einer tollen Parade (45.+2.). "Der erste Durchgang war stark", bilanzierte Trainer Alois Schwartz. "Ich habe dann in der Halbzeit gesagt, dass wir noch mehr laufen müssen und keinesfalls in Lethargie verfallen dürfen." Es war ein Plan, der nur bedingt umgesetzt wurde. Nach dem Seitenwechsel drängte Wehen trotz Unterzahl auf den Ausgleich, doch Diawusie scheiterte nach Zuspiel von Stephan Andrist an Uphoff (55.). Auf der Gegenseite schoss Muslija nach Zuspiel von Lorenz übers Tor (58.), ehe wieder Aufregung herrschte. Doch nachdem SVWW-Keeper Kolke Schleusener an der Strafraumgrenze mit einer Grätsche zu Fall gebracht hatte, blieb die Pfeife von Rohde stumm (59.). "Da hätte ich mir den Videobeweis gewünscht", sagte Schwartz. "Aber offenbar wollte der Schiedsrichter nicht zwei Mal Rot zeigen." In der 80. Minute dann der Schock für die Badener, als die Abwehr einen Freistoß nicht klären konnte und Andrists Schuss aus 16 Metern im Karlsruher Kasten landete. "Das ist ärgerlich", sagte Trainer Schwartz. "Trotzdem bin ich stolz auf die Art und Weise, wie wir hier bei einem starken Gegner aufgetreten sind." Der KSC bleibt nach dem unglücklichen Remis sechs Zähler hinter den Rheinhessen, die Platz drei festigen konnten. Die Badener haben allerdings noch ein Nachholspiel in Osnabrück, bei dem sie Boden gutmachen können. Allerdings bedeutete das Remis das elfte Spiel des Zweitliga-Absteigers ohne Niederlage. Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Mrowca (80. Breitkreuz), Andrich - Andrist, Diawusie (71. Dittgen) - Brandstetter (46. Dams), Schäffler. Karlsruhe: Uphoff - Bader, Pisot, Gordon, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Muslija (86. Pourié), Lorenz (75. Thiede) - Schleusener, Fink (90. Stroh-Engel). Schiedsrichter: Rene Rohde (Rostock) - Tore: 0:1 Schleusener (6.), 1:1 Andrist (80.) - Zuschauer: 4860 - Rote Karte: Mockenhaupt (45.) - Gelbe Karten: Schäffler, Ruprecht - Mehlem, Wanitzek.

