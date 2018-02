Wenn der Vater mit dem Sohne

In einer Mannschaft spielende Brüder sind im Fußball keine Seltenheit. Beim SV Bühlertal kicken derzeit drei Keller-Brüder gemeinsam im Landesliga-Team, in der nächsten Runde sogar wohl wieder vier, denn Philip Keller hat beim Oberligisten SV Oberachern seinen Vertrag über den Sommer hinaus nicht verlängert. Und dass Väter - vor allem in der Jugend - ihre Söhne trainieren, ist gang und gäbe. Seltener freilich ist, dass der Vater den Sohn bei den Senioren striezt. Das war einmal beim SV Sinzheim mit Manfred Sammüller und seinem Sohn Jochen der Fall und ganz früher beim SVB mit Hermann Leutsch und seinen beiden Söhnen. Seltenheitswert hat allerdings, dass der Vater zusammen mit dem Sohne eine Seniorenmannschaft trainiert.

Bei der Spielgemeinschaft Stollhofen/Söllingen ist das in dieser Runde der Fall und wird auch in der kommenden Saison so sein. Nach dem unnötigen Abstieg unter Papa Harald Ernst aus der Kreisliga A wechselte Sohnemann Benjamin Ernst vom SV Sinzheim zurück zu seinem Heimatverein und übernahm zusammen mit seinem Vater die sportliche Leitung bei der Spielgemeinschaft. Ein Modell, das Sinn macht. Benjamin Ernst als Spielertrainer der Strippenzieher auf dem Platz und Harald Ernst mit seiner 44-jährigen Trainererfahrung an der Seitenlinie. Ein Modell, das die Entscheidung von Benjamin Ernst für sein erstes Trainerengagement maßgeblich beeinflusst hat. Er weiß, dass mit seinem Vater ein kompetenter und loyaler Übungsleiter auf der Bank sitzt, von dessen großer Erfahrung er auch im Trainingsalltag und in der Spielanalyse profitieren kann. Papa Ernst wiederum macht es stolz, dass seine Sohnemann in seine Fußstapfen tritt. Beide verbindet nicht nur die Familie, sondern auch die Liebe zum Fußball. Schon als kleiner Bub hat Benjamin seinen Vater auf den Fußballplätzen der Region begleitet, unter ihm in der Jugend trainiert. Mittlerweile ist der 27-jährige Einkäufer eines Baustoffunternehmens zu einem Mittelfeldstrategen gereift, der irgendwann auch als Trainer seinen eigenen Weg gehen will - und auch gehen wird.

Zunächst will er aber im Tandem mit seinem Vater den Wiederaufstieg schaffen. Wenn nicht in diesem Jahr, dann eben im nächsten. Aufgrund einer Fußverletzung - am Montag wurden in München am großen Fußzeh zwei Schrauben entfernt - konnte Benjamin Ernst bisher nicht ins Spielgeschehen eingreifen. "Zum einen tut es weh, wenn man spielen will und nicht kann, aber auf der anderen Seite hat mir die Verletzung den Sprung ins Trainergeschäft auch ein wenig erleichtert", sagt Benjamin Ernst mit einem lachenden und weinenden Auge. Denn die Umstellung von Landesliga- auf Kreisliga-B-Niveau war für ihn schon enorm. "Man muss da Abstriche machen und sich den Gegebenheiten anpassen", meint Benjamin Ernst. Auch die Umstellung von Spieler auf Trainer ist nicht gerade einfach. "Als Spieler hast du dich meist nur selbst in der Perspektive, als Trainer musst du dich in jeden Spieler reinversetzen, um ihm gerecht zu werden", sagt der Novize, den das Traineramt schon immer gereizt hat. Beim VfR Achern ging Benjamin Ernst zu Landesliga-Zeiten schon als Spielführer voran, beim SV Sinzheim war er im Spielerrat tätig gewesen. Er hat schon immer Verantwortung übernommen und über das Spielfeld hinausgeschaut. Das kommt ihm jetzt als Trainer zugute. Da Benjamin Ernst verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt war, hielt sich sein Vater dezent im Hintergrund und ließ seinem Sprössling im Trainings- und Spielbetrieb freie Hand. Die Strategie wurde dann stets zusammen mit dem väterlichen Trainerfuchs entwickelt. Bisher liegt die SG Stollhofen/Söllingen durchaus im Soll, lediglich drei Punkte trennen sie von Tabellenführer FV Haueneberstein. Die beiden Unentschieden gegen Kellerkind TuS Greffern tun zwar weh, aber der direkte Wiederaufstieg ist noch machbar. "Das Potenzial (Anm. d. Red.: Christoph Welle, Stephan Kübler, Sven Kolodzick, Matthias Geiger) ist da, der direkte Wiederaufstieg ist noch machbar", gibt sich Benjamin Ernst kämpferisch. Er will der Spielgemeinschaft das in ihn und seinen Vater gesetzte Vertrauen zurückzahlen, deshalb hat er Angebote von anderen Vereinen abgelehnt. Die Stollhofener Vater-Sohn-Trainergeschichte geht weiter.