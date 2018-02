Prokops Plädoyer in eigener Sache Die deutschen Handballer sind in ihrem ersten Spiel nach der enttäuschenden EM von den Fans gefeiert worden. Die Mannschaft des heftig in die Kritik geratenen Bundestrainers Christian Prokop zog im Allstar-Game in Leipzig vor 7063 begeisterten Zuschauern gegen eine Bundesliga-Auswahl mit 39:43 (22:21) aber den Kürzeren. Statt harter Duelle gab es viele Trickwürfe und Showeinlagen - das Ergebnis war völlig nebensächlich. Außer dem verletzten Paul Drux und dem privat verhinderten Patrick Wiencek waren die "Bad Boys" in Topbesetzung gegen die von Fans gewählten besten Bundesliga-Spieler angetreten. Vor dem Spiel war Flensburgs Keeper Mattias Andersson als Rekord-Allstar-Spieler von Liga-Boss Uwe Schwenker geehrt worden. Der Schwede, der nach der Saison seine Erfolgskarriere beendet, wurde zum achten Mal in die Bundesliga-Auswahl gewählt - so oft wie kein anderer vor ihm. Mit einem Plädoyer in eigener Sache hat Christian Prokop auf der Präsidiumssitzung des Deutschen Handballbundes für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geworben. Der nach der desaströsen Europameisterschaft in die Kritik geratene Bundestrainer bekundete bei dem Treffen in einem Leipziger Hotel vor dem Spiel seinen festen Willen, die DHB-Auswahl auch zur Heim-WM 2019 zu führen. "Ich habe noch einmal klargemacht, aus welchen Gründen ich den Vertrag unterschrieben habe und welche Art der Weiterentwicklung nötig ist, um diese Truppe in der Weltspitze zu etablieren. Ich möchte diese Aufgabe weitermachen. Ich traue es uns auch gemeinsam zu. Aber natürlich muss man ehrlich sein: Nach diesem EM-Auftritt liegt es nicht mehr in meiner Hand." Wie erwartet gab es bei dem Treffen der Verbandsspitze gestern noch keine konkreten Ergebnisse. "Es ist definitiv keine Entscheidung gefallen. Wir sind heute in die Analyse eingestiegen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Über die Zukunft des 39 Jahre alten Prokop, der einen langfristigen Vertrag bis 2022 besitzt, soll erst in den kommenden Wochen entschieden werden. "Wir haben zu keiner Zeit an seiner fachlichen Kompetenz gezweifelt", sagte Liga-Präsident Uwe Schwenker. Es gelte aber, die EM und die "eine oder andere atmosphärische Störung" aufzuarbeiten. Die Frage, ob der DHB mit ihm weitermacht oder nicht, empfindet Prokop selbst "zu hundert Prozent legitim". Er hofft dabei auf eine gründliche und faire EM-Analyse durch die Verbandsführung.(sid)

