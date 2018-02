Holzdeppe hoch hinaus

Unter den Athleten, die in der mit 4500 Zuschauern ausverkauften Halle 3 der Karlsruher Messe in Rheinstetten/Forchheim die aktuelle Leistungsspitze in ihrer Disziplin übernahmen, waren mit Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) im Weitsprung (6.72 m) der Frauen und Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) im Stabhochsprung (5.88 m) auch zwei DLV-Mitglieder. Hinter Mihambo, die am Samstag ihren 24. Geburtstag feierte, sorgte Sosthene Moguenara (Wattenscheid) mit 6.70 m sogar für einen DLV-Doppelsieg. Genzebe Dibaba (Äthiopien) über 1500 m (3:57.45) und Sharika Nelvis (USA), die 60 m Hürden gewann (7.80), sowie Hagos Gebrhiwet (Äthiopien), 3000-m-Sieger (7:37.91), lieferten die weiteren Top-Resultate.

Solche Weiten, Höhen und Zeiten seien natürlich wichtig, sagte Sportdirektor Alain Blondel nach den dreieinhalb kurzweiligen Stunden, die mit elf Disziplinen - sechs bei den Frauen, fünf bei den Männern - gefüllt waren. Der frühere Zehnkampfeuropameister von 1994 sagte, er messe den Erfolg des Meetings, an dessen Organisation er nun seit 20 Jahren beteiligt sei, aber auch an der Kommunikation zwischen den Athleten und den Zuschauern. "Und das hat wieder sehr gut funktioniert."

Dass der Funke auch diesmal zwischen dem Innenraum und den Tribünen hin- und hergesprungen ist, bestätigten Mihambo ("Superstimmung"), Sharika Nelvis ("Ich liebe Karlsruhe") und Kim Collins aus St. Kitts und Nevis. "Das Publikum hier gibt uns so große Unterstützung", sagte der als "Sprint-Heesters" (Hallensprecher Wolf-Dieter Poschmann) angekündigte 41-Jährige nach Platz sechs über die 60 m (6.60). Auch Tatjana Pinto (LC Paderborn/7.10), die mit Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar/7.12) über 60 m für den zweiten deutschen Doppelsieg sorgte, meinte: "Die Leute hier machen jede Menge Alarm, das macht richtig Spaß."

Ein gelungenes Comeback feierte nach sieben Monaten Verletzungspause Cindy Roleder (Halle), die über 60 m Hürden ihre Bestleistung einstellte (7.84) und Dritte wurde. Mit persönlicher Bestzeit (4:04.00) lief Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) über 1500 m auf Platz zwei hinter Genzebe Dibaba (Äthiopien): "Das war auf jeden Fall ein cooles Rennen. Vor allem mit der Weltrekordlerin in einem Rennen zu laufen, das war super."

Höhepunkt der Männer-Wettkämpfe war der Stabhochsprung mit den Olympiasiegern von Rio 2016, Thiago Braz (Brasilien) und London 2012, Renaud Lavillenie (Frankreich), sowie Holzdeppe (Weltmeister 2013) und Shawnacy Barber (Kanada, Weltmeister 2015). Braz blieb zwar schon an seiner Anfangshöhe (5.45 m) hängen, für Barber waren 5.60 m zu hoch.

Aber Hallenweltrekordler Lavillenie (6.16 m), der mit der Länge seines Anlaufs experimentierte, und Holzdeppe lieferten sich ein hochkarätiges Duell, in dem der Deutsche fünf Zentimeter höher sprang (5.88 m). "Ich habe mich super gefühlt und hatte richtig Lust hier zu springen. Die persönliche Bestleistung (vorher 5.84 m) ist mir wichtiger, als die Weltjahresbestleistung." Lokalmatador Julian Howard (LG Region Karlsruhe) wurde hinter dem Kubaner Juan Miguel Echevarria (7.97 m) Zweiter (7.78). "Das war so ein notdürftiger Sprung, den ich irgendwie gültig in die Grube gezimmert habe."(fal)