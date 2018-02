Torlose Zufriedenheit

Die Mehrzahl an Nullnummern im Fußball sind Spiele zum Vergessen, manche gar zum Abgewöhnen. Die Torarmut im Bundesliga-Duell zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen hinterließ dagegen weder bei den Zuschauern noch den Protagonisten zwiespältige Gefühle. Am Ende eines hoch intensiven und hoch dramatischen Abnutzungskampfes gab es auf beiden Seiten nur zufriedene Gesichter.

Was nicht zuletzt daran lag, dass die lange Erfolgsserie der Rheinländer (in 18 Spielen in Folge nur eine Pflichtspielniederlage) und die zumindest beachtliche der Freiburger Kleinkunstbühne (9) weiter Bestand hat. Wäre jetzt schon Saisonschluss, hätten beide Vereine allen Grund für eine große Sause. Bayer steht nach Jahren der Tristesse vor der Rückkehr in die Königsklasse, der vergleichsweise David Sport-Club hat berechtigte Chancen auf den ersehnten Klassenerhalt.

Beide zählen derzeit spielerisch und taktisch zum Besten, was die Eliteliga nach dem FC Bayern zu bieten hat. Gerade im schnellen Umschaltspiel, im Bemühen, stets spielerische Lösungen zu finden, und nicht zuletzt im stabilen Absichern des eigenen Strafraums lieferten sich Bayer und der SC ein packendes Duell auf Augenhöhe, das auch keinen Sieger verdient hatte. "Wir haben Bayer genervt, mit dem Punkt können wir gut leben", freute sich Christian Günter über das beherzte, mutige, robuste Auftreten des Außenseiters, der mit großem physischen Einsatz im Zweikampfverhalten Bayers Spitzenkräfte wie Leon Bailey - dem schnellsten Jamaikaner nach Usain Bolt - arg zusetzte. Wie wertvoll der Punkt für die Breisgauer war, verdeutlichte der Luxus von Gästetrainer Heiko Herrlich, die Nationalspieler Julian Brandt ("Dass es hier nicht einfach wird, wussten wir") und Kevin Volland erst in der umkämpften Schlussphase von der Bank bringen zu können.

"Der SC-Riegel war schwer zu knacken, die haben super verteidigt. Von daher bin ich mit dem Punkt auch glücklich", lobte Herrlich, der in Waldkich-Kollnau aufwuchs und einst in der SC-Jugend aktiv war. Sein Kollege Christian Streich hatte sich nach eingehender Analyse in der Vorbereitung für die richtige Taktik entschieden. "Zum Glück war es die Viererkette. So wurden wir nicht erdrückt von Bayers herausragenden spielerischen Qualitäten." Obwohl Leverkusen gerade in der zweiten Hälfte mehr Ballbesitz hatte, waren die SC-Chancen gar hochkarätiger.

Der erneut torgefährliche Petersen (5.), die agilen Kleindienst (18.) und Günter (21.), sowie Neuzugang Höler, dem nach einer präzisen Flanke von Abrashi nur das Timing beim Kopfball frei vor Keeper Leno missriet (52.), hätten die SC-Fans komplett glücklich machen können. Auf der anderen Seite fehlten bei Alarios Kopfball an den Innenpfosten (8.) nur Zentimeter zum Torjubel.

Zum Schluss rannte Bayer mit drei Spitzen an, doch Freiburgs Abwehr um den umsichtigen Gulde und den ohne Aussetzer auskommenden Söyüncü ließ keine Lücke zu. Kleindienst stolz: "Wir können auch gegen die Großen bestehen."

Sieben Gelbe Karten dokumentieren zudem, dass die vornehmlich für ihre spielerischen Mittel gerühmten Südbadener bei Bedarf auch hinlangen können. "Natürlich waren wir da auch ein, zwei Mal etwas spät dran", sagte Streich, "aber gegen Leverkusen kannst du nix anderes machen." Verteidiger Günter: "Wir waren nicht unfair. Aber nur so geht es gegen Topleute wie Bailey."

Kampf und Spielkunst kombiniert sind wahrlich keine nachteiligen Komponenten für das große Ziel Klassenerhalt.