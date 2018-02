MuKu fertigt auch Steinbach ab

SG Muggensturm/K. -

SG Steinbach/K. 36:29.

Dank einer hochkonzentrierten Herangehensweise in der Abwehr lief bei MuKu zunächst alles rund - allerdings nur bis zur neunten Minute beim Stand von 5:2 für die Hausherren. Die Rebland-SG spielte fortan geduldig und mit Übersicht, was sich mit der 10:8-Führung nach 18 Minuten bezahlt machte. Vor allem Kreisläufer Daniel Kern und Christian Gemeinhardt waren in dieser Phase nicht zu bremsen. Das MuKu-Spielertrainergespann Benny Hofmann und Niki Wagner musste umstellen. Mit Erfolg: Die Gastgeber glichen in Überzahl schnell aus (10:10) und gingen mit einer knappen Zwei-Tore-Führung in die Pause (17:15).

Strukturell kam MuKu besser aus der Kabine, nur noch bis zur 38. Minute waren die Gäste, bei denen Rückraum-Akteur Stefan Schmitt vermisst wurde, beim Stand von 20:20 auf Augenhöhe. Variabel und schnell lief jetzt der Ball in der Offensive der Gastgeber, hinten unterband die starke Mittelachse Julian Schlager/Niki Wagner die Angriffsbemühungen der SG. Beim Stand von 27:20 war die Entscheidung Mitte der zweiten Hälfte gefallen. Danach war Schaulaufen angesagt. "Die Spitzengruppe bleibt eng zusammen, mit der aktuellen Breite im Team haben wir eine kleine Chance mitzuhalten", sagte Hofmann nach dem erneuten Sieg..

Tore für MuKu: Schlager 9, Valda 6, Welzer 5/3, Unser, Charles je 4, Herbst, Hörth, Josenhans je 2, Hofmann, Treuer je 1 - für SG: D. Kern 8, J. Höll 6, C. Höll 5, Gemeinhardt 4, Braun 3/2, Pfliehinger, Schreck. Habich je 1.

TV St. Georgen -

Phönix Sinzheim 25:20.

Als "herbe Enttäuschung" bezeichnete Kalman Fenyö die zweite Niederlage binnen einer Woche. Sein Team habe nicht "mit 100 Prozent dagegengehalten", so der Phönix-Trainer. Das lag unter anderem daran, dass der formstarke Fabian Ernst passen musste und Schlüsselspieler Yanez Kirschner aufgrund von Leistenproblemen kaum eingesetzt werden konnte. "Der Rest hat es nicht geschafft, den Gegner zu bekämpfen", so Fenyö. Nach ausgeglichener erster Hälfte ging der TV mit einem 11:9 in die Pause. Bis zum 20:18 (46.) war Phönix in Schlagdistanz, konnte in den verbleibenden Minuten aber nicht mehr mithalten.

Tore für St. Georgen: N. Holzmann 11/5, Grießhaber 4, Assfalg, L. Holzmann je 3, J. Holzmann, Herrmann, Lermer, Bürk je 1 - für Phönix: V. Kirschner, St. Pierre je 4, Winogrodzki 4/2, Pfliehinger 2, Lauffenburger 2/1, Y. Kirschner 1/1, Rumpf, Meny, Weis je 1.

TuS Helmlingen -

HSG Konstanz II 24:25.

Wie schon im Hinspiel musste der TuS gegen die verstärkte Zweitliga-Reserve eine knappe Niederlage einstecken. Ab dem 4:3 (11.) übernahm die HSG das Kommando, zog auf 12:7 (25.) davon und führte zur Pause 12:9. In Hälfte zwei bauten die Gäste den Vorsprung zunächst aus (15:20/43.), ehe der TuS auf 21:23 (54.) herankam. Mehr als der Anschluss zum 24:25 (58.) war aber nicht mehr drin.

Tore für Helmlingen: Wöhrle 9/2, Müller 7, Pomiankiewicz 3/1, M. Reichenberger, Wagner je 2, Zimmer-Zimpfer 1 - für HSG: Braun 6/3, Wendel 5, Löffler 3/1, Both, Maier-Hasselmann je 3, Oßwald 2, Portmann, Oehler, Merz je 1. (red/moe)