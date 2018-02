Gar nicht so schlecht

Der Formanstieg der Bundesliga-Volleyballer des TV Bühl hält an, doch gegen einen bärenstarken VfB Friedrichshafen scheint derzeit kein Kraut gewachsen. Auch in der Bühler Großsporthalle leistete sich der Rekordmeister keine Schwächen und machte das Spiel gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber zu einer klaren Angelegenheit. Bei der 0:3 (19:25, 21:25, 24:26)-Niederlage gelang es den Bisons nicht oft genug, den sehr stabilen Annahmeriegel der Gäste in Verlegenheit zu bringen. Entsprechend selten gelang es dem Bühler Block, sich wirkungsvoll dem Angriffswirbel der Gäste entgegen zu stellen.

Die 1700 Zuschauer in der ausverkauften Halle sahen von Anfang an zwei hoch konzentrierte Mannschaften, die in der Feldabwehr keinen Ball verloren gaben und sich im Angriff kaum Fehler leisteten. Bis zum 12:12 im ersten Satz sah es sehr gut aus für die Hausherren, ehe es dem großen Favoriten gelang, sich abzusetzen und den Satz am Ende klar zu gewinnen. Bühl ließ sich davon aber nicht beeindrucken und legte im zweiten Durchgang noch eine Schippe drauf. In der Feldabwehr wurden immer häufiger spektakulär die Bälle geholt, mehrfach gelang es, lange Ballwechsel für sich zu entscheiden. So sahen die Zuschauer eine packende Partie, in der der TVB sich sogar leicht auf 7:5 absetzen konnte. Friedrichshafen aber blieb kühl und nutzte einige Unkonzentriertheiten der Gastgeber, gepaart mit etwas Glück bei einem Aufschlag, zu vier Punkten in Folge und einer zwischenzeitlichen 9:7-Führung. Der TVB ließ zwar nicht locker, doch Friedrichshafen seinerseits eine erfolgreiche Aufholjagd einfach nicht zu.

"Bühl hat gut gespielt", lobte nach Spielende auch Gästetrainer Vital Heynen: "Wir mussten bis zum Ende dagegenhalten", spielte er vor allem auf den dritten Satz an, in dem die Gastgeber noch eine weitere Schippe drauflegten. In einer nun ausgeglichenen Partie gaben ganz am Ende eines Satzes mit häufig wechselnder Führung Kleinigkeiten den Ausschlag. "Da hat Friedrichshafen einige Situationen besser gelöst", trauerte Bühls Trainer Ruben Wolochin zwar einem durchaus möglichen Satzgewinn nach, alles in allem aber war er sehr zufrieden. "Wir waren nicht so schlecht", untertrieb er bei der Einschätzung der eigenen Leistung ein wenig, um sofort eine Kampfansage nach zu schieben: "Bis zum Pokalfinale sind es noch vier Wochen und wir haben durchaus noch Luft nach oben."

Ähnlich sah es auch Vital Heynen, der sagte: "Bühl war heute dicht dran. Wenn wir nicht stabil geblieben wären, hätte es durchaus kippen können." Genau darauf setzt Wolochin, wenn er von seinen Jungs fordert, mit dem Aufschlag noch mehr Druck zu machen. "Dann sieht es auch im Block besser aus." Nur ein Blockpunkt in drei Sätzen machte am Ende den Unterschied.