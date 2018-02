Patzer im Gleichschritt Im Gleichschritt haben am Wochenende die Meisterschaftsfavoriten der Handball-Bezirksklasse gepatzt. Zunächst leistete die HSG Murg den Panthers Gaggenau durch ein 28:27 gegen die HR Rastatt/Niederbühl die erhoffte Murgtäler Schützenhilfe. Doch der Vizemeister konnte daraus kein Kapital schlagen: Die Panthers mussten sich der Reserve des TuS Helmlingen mit 26:31 geschlagen geben. HSG Murg - HR Rastatt/N. 28:27. Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Bereits nach fünf Minuten (5:1) sah sich die HR zur ersten Auszeit gezwungen. Doch auch danach fehlte es dem Tabellenführer an Durchschlagskraft (9:2/14.). Einige Zeit konnte die HSG den Vorsprung noch aufrechterhalten (12:6/22.), ehe die Gäste immer besser ins Spiel fanden. Bis zur Halbzeit schwand die Führung fast komplett dahin (13:12). Im zweiten Abschnitt begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Führung wechselte mehrmals. Beim Stand von 22:24 (51.) reagierte die HSG mit einer Auszeit und zeigte danach Kampfgeist: Mit einem Fünf-Tore-Lauf übernahmen die Murgtäler wieder die Führung (27:24/58.). Tore für HSG Murg: F. Gerstner 6, Unger 6/1, Huber 5, Schaal 4, Felder 3, Baier 2, Albrecht, M. Gerstner je 1 - für Rastatt: Djuric 6, Behrendt 6/1, Kugele 5, Fuchs 3, Schiff 2, Drews 1, Jochim 1/1. TuS Helmlingen II - Panthers Gaggenau 31:26. Der personell sehr gut bestückte TuS kam gut in die Partie (6:3/9.). Doch danach stabilisierten sich die Panthers. Bereits zur Pause (13:14) hatten sie die Nase leicht vorne, gleich nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste auf 13:15. Doch die Südbadenliga-Reserve kämpfte sich zurück (19:17/43.) und war fortan am Drücker (25:20/50.). Auch das rüde Foul an TuS-Nachwuchsspieler Jan Parpart (Platzwunde am Kopf), für das Marco Höwing die Rote Karte sah, brachte Helmlingen nicht von ihrem Weg ab (29:21/55.). Tore für Helmlingen: Lauppe 9/3, Parpart 8, Müller 7, Reichenberger 5, König, Ratey je 1 - für Gaggenau: Huber 9/4, Kühn 5/2, Straub, Lang, Deck, Höwing, Wagner je 2, Koinzer 1, Kraft 1/1. Phönix Sinzheim II - HSG Hardt II 39:25. Phönix gab von Anfang an ein hohes Tempo vor (10:4/14.). Die mit nur einem Auswechselspieler ausgestattete HSG wehrte sich aber zunächst nach Kräften (12:10/23.), musste zur Halbzeit allerdings wieder abreißen lassen (20:14). Auch nach Wiederbeginn bestimmten die Hausherren den Spielverlauf. In der 39. Minute war erstmals ein Zehn-Tore-Abstand erreicht und die Gäste gaben sich geschlagen. Tore für Sinzheim: Ernst 7, K. Walter, Rumpf je 6, Richter 5, Schlageter, A. Huck, B. Huck je 3, Schaefer, M. Walter je 2, M. Walter, Zimmer je 1 - für HSG: Semt 9, Sykownik, Bertsch, Echle, Gärtner je 4. SG Steinbach/Kappel. II - TS Ottersweier II 30:22. Ottersweier war für die SG wie bereits im Hinspiel zunächst ein unangenehmer Gegner (6:7/13.). Bis zur Pause gelang es den Gastgebern danach nur einmal, mit einem Tor in Führung zu gehen, bevor die erste Hälfte beim Stand von 15:15 abgepfiffen wurde. Im zweiten Abschnitt schaffte es die SG besser, die Kreisanspiele der TSO zu unterbinden, und im Angriff zeigte man mehr Effektivität. Nach zehn torlosen Minuten der Gäste war die Partie entschieden (28:20/52.). Tore für Steinbach: Müller 12/2, J. Höll 5, Elies, Gartner je 4, Keller 3, Gangloff 2 - für Ottersweier: M. Seiler 6/2, T. Seiler, Falk je 5, Holden, Rohe, Burger je 2. HSG Hardt II - Memprechtshofen 33:36. Wie tags zuvor in Sinzheim musste die HSG ohne etatmäßigen Keeper auskommen, so dass ein Feldspieler im Tor stand. Der TuS hatte gleich zu Beginn des Kellerduells einen Lauf und führte nach sieben Minuten mit 6:0. Diesem Rückstand rannte die HSG stets hinterher, während der TuS vom Vorsprung bis zum Ende profitierte. Trotz Kampfgeist kamen die Einheimischen nie näher als drei Tore heran (Halbzeit 13:17) und mussten sich am Ende mit 33:36 geschlagen geben. Tore für HSG: Frietsch 10, Semt 8, Bertsch 7/1, Dürrschnabel, Weschler je 4 - für Memprechtshofen: Urban 9, Fuchs 8, Trinkaus 6, Geibel 6/2, Neuschütz, Düsing, Lacker je 2, Schneider 1. In der Kreisklasse A ließ Sinzheim III gegen Großweier II (21:21) einen Zähler liegen, so dass der Rückstand auf Steinbach/Kappelwindeck III (30:28 gegen TSO III) zwei Minuspunkte beträgt. In der Frauen-Bezirksklasse feierte Steinbach/Kappelwindeck III gegen Ottersweier III einen 36:14-Kantersieg. (mabu)

