Totgesagte leben länger In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer feierten die TTF Rastatt gegen Oberschopfheim einen 9:5-Heimsieg. Nach dem Motto "Totgesagte leben länger", zeigten die Barockstädter gegen die favorisierten Gäste einen beherzten Auftritt. Mit drei Doppelerfolgen wurde der Gegner frühzeitig angezählt. Zwar gelang Oberschopfheim im ersten Paarkreuz gegen einen trotz Verletzung angetretenen Tobias Prestenbach ein 3:1-Vorteil, in der Folge musste sich bei den TTF nur Martin Hamhaber in zwei Einzelspielen geschlagen geben. Der etwas unglücklichen 12:14-Niederlage im Entscheidungssatz gegen Daniel Elble ging eine 1:3-Niederlage gegen Daniel Perez Pestana voraus. Letzterer verscherzte sich durch sein provozierendes und unsportliches Auftreten die Sympathien der Zuschauer. Die Fünf-Satz-Niederlage gegen Thomas Hillert, der beide Spiele im mittleren Drittel heimschaukelte, wurde dementsprechend gefeiert. Ohne Niederlage sicherte das hintere Paarkreuz mit Manuel Weis (2) und Simon Henkel die Zähler zum Gesamtsieg. Doppelten Grund zur Freude hatte der TV Weisenbach in der Frauen-Verbandsliga. Die Auswärtspartie beim Tabellenletzten TTC Reute wurde mit 8:2 gewonnen, gleichzeitig kassierte Verfolger TTF Stühlingen II gegen Steinach eine 3:8-Heimpleite und musste den direkten Rivalen an sich vorbeiziehen lassen. Durch den 8:5-Heimsieg gegen Nollingen rückte Stühlingen am Sonntag wieder auf Rang zwei vor. Weisenbach (23:3) konnte dadurch seinen Vorsprung nach Minuszählern auf Stühlingen auf sechs Punkte vergrößern. Die Murgtälerinnen setzten mit zwei Doppelerfolgen zu Spielbeginn ein Ausrufezeichen. In ersatzgeschwächter Aufstellung unterlag der TTC Iffezheim beim TTC Beuren mit 2:8. Die Zweite der Spvgg Ottenau ging im Derby der Männer-Landesliga beim TTC Rauental mit einem 9:1 als Sieger hervor. Erst bei 0:7-Rückstand glückte Immler im "Alexander-Duell" gegen Kirchner der Ehrenpunkt. In Partie zwei verbesserte Rauental beim 2:9 gegen Gamshurst seine Ausbeute auf zwei Gegenpunkte. Oliver Böhm/Philipp Vater im Doppel sowie Alexander Opolka sorgten hier für Rauentaler Punkte. Maurice Löffler und Sascha Jörger machten mit ihren vier Einzelpunkten im ersten Paarkreuz den Sack zu. Erst im dritten Anlauf, im Derby gegen den TB Gaggenau, verteidigten die Barockstädter mit einem 9:5-Erfolg beide Zähler erfolgreich. Gaggenau erwischte den besseren Start und führte mit 3:1. Mit fünf Einzelerfolgen in Serie drehte Rauental das Match. Iljan Ramljak und Viktor Marijic verkürzten auf 6:5, Yannick Pach, Alexander Opolka und Immler erhöhten mit ihren jeweils zweiten Einzelerfolgen zum 9:5-Tagessieg. In der Frauen-Landesliga feierte der Spitzenreiter TTC Willstätt gegen seine direkten Verfolger in Oberschopfheim und zu Hause gegen den TV Bühl zwei 8:4-Siege und erhöhte seinen Vorsprung auf Position zwei auf sechs Punkte. Für den TV Bühl konnte Lisa Weitzel mit Romy Lorenz das Doppel siegreich beenden, beiden Spielerinnen gelangen anschließend auch Einzelerfolge. Weitzel gewann zwei Partien, Lorenz konnte ein Einzel für sich entscheiden. Auch die Reservemannschaft der TTF Rastatt ging im Heimspiel gegen die DJK Oberschopfheim mit 6:8 leer aus. Das Kuriose: Nach Sätzen führten die TTF am Ende mit 31:28, die Punkte nahm aber der Gegner mit. Nur eines der sechs Fünf-Satz-Spiele entschieden die TTF für sich. Nach einem 2:5-Rückstand glichen die TTF zum 5:5 aus, ein Punktgewinn glückte nicht mehr. Auch der TTC Iffezheim II kassierte gegen den TTC Nonnenweier eine 6:8-Heimniederlage. Mit zwei Kantersiegen erklomm der TTC Iffezheim (24:4) die Spitze der Männer-Bezirksliga. Nach dem 9:1-Erfolg beim TTC Rauental II bezwang Iffezheim im zweiten Match den TB Bad Rotenfels mit 9:2. Drei Punkte zurück liegt der TV Weisenbach, der mit 9:2 den Tabellenletzten TV Lichtental bezwang. Mit zwei 9:6-Erfolgen gegen den Rastatter TTC und beim TTV Kappelrodeck konnte der TTC Iffezheim II nach Pluspunkten zur spielfreien Spvgg Ottenau III aufschließen. Einen Erfolg im Abstiegskampf feierten die TTF Rastatt II. Im Schlussdoppel wurde der 9:7-Sieg gegen Bad Rotenfels besiegelt. Auch der TTV Kappelrodeck verschaffte sich mit dem 9:1-Sieg gegen den TTC Rauental II ein Polster auf die Abstiegsränge. Mit einem 9:4-Heimsieg gegen Bühlertals Zweite konnte der TV Gernsbach in der Männer-Bezirksklasse mit dem spielfreien Tabellenführer TB Sinzheim gleichziehen. Nicht abschütteln lassen sich Neuweier (9:6 gegen Muggensturm) und Weitenung (9:3-Erfolg in Bischweier), die auf Rang drei und vier lauern. (ti)

