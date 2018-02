Kaderathleten testen in Iffezheim Zu einem Testwettkampf hatte die Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Leichtathletikverbände (ARGE BaWü) die Nachwuchs-Diskuswerfer aus dem Land auf den Sportplatz in Iffezheim eingeladen. Landestrainer Lutz Klemm freute sich, mit Adelbert und Maria Frank vom TV Iffezheim bewährte Organisatoren an seiner Seite zu haben. "Der Wettkampf ist für viele der Nachwuchsathleten zum Saisonstart die einzige Möglichkeit, vor den deutschen Winterwurfmeisterschaften die Form zu testen", so Klemm, der in Iffezheim fast seinen kompletten Landeskader versammeln konnte, darunter auch die Baden-Badener Vizeweltmeisterin Leia Braunagel vom SCL Heel. Konnten die Mädchen zu Beginn des Wettkampfs noch bei halbwegs trockenen Bedingungen werfen, so wurde für die männliche Jugend mit Regen und Schneefall der Begriff "Winterwurf" zur Herausforderung. Trotz der widrigen Bedingungen waren der Landestrainer und die mitgereisten Heimtrainer zufrieden. "Die Jungs und Mädchen sind gut vorbereitet, aber wir haben auch einiges gesehen, was man bis zu den Meisterschaften noch trainieren muss." Die nationalen Titelkämpfe finden am 24./25. Februar in Halle an der Saale statt. Für die hochwertigste Leistung sorgte Leia Braunagel, die ihre beste Weite mit 48,35 Metern erzielte und damit bereits zu diesem frühen Saisonzeitpunkt ein beachtliches Ergebnis erreichte, was nur drei Meter von ihrer letztjährigen Bestweite entfernt liegt. Damit sortierte sich die Kurstädterin in der aktuellen deutschen Rangliste der Mädchen U20 auf Platz drei ein. Antonia Kinzel (SSV Ulm), im letzten Jahr Vierte der deutschen Rangliste, kam ihr mit 42,06 Metern am nächsten. Antonia Seydel, Neuzugang beim SR Yburg Steinbach, stieg mit 37,74 Metern in die Saison ein und blieb damit nur zweieinhalb Meter hinter ihrer vorjährigen Bestleistung. In der U-18-Wertung feierte Vanessa Kobialka vom gastgebenden TV Iffezheim mit 34,08 Metern ihren Saisoneinstand. Die größte Weite bei der männlichen Jugend gelang im Wettbewerb U18 Robin Ferbek (LAZ Ludwigsburg) mit 43,20 Metern, gefolgt von Florian Händle (Karlsruhe) mit genau 41 Metern. In der Klasse U20 siegte Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) mit 40,92 Metern. (rawo)

