Harsch wird Favoritenrolle gerecht

(moe) - Die Handballer der SG Muggensturm/Kuppenheim sind in Derbylaune: Nach dem Kantersieg gegen Phönix vergangene Woche hat MuKu am Samstag auch den Lokalschlager gegen die SG Steinbach/Kappelwindeck mit 36:29 gewonnen (Foto: toto). » - Mehr

(red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen reisen die Spielerinnen des TTC Iffezheim guter Dinge und frohen Mutes zum abstiegsbedrohten TTC Beuren. Martina Schief (Foto: F. Vetter) und Co. möchten im Gegensatz zum 7:7 aus der Vorrunde nun dreifach punkten. » - Mehr

Brisbane