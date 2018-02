50 000 Spielminuten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat als erst sechster Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen NBA die Marke von 50000 Spielminuten durchbrochen. Der 39-jährige Würzburger erreichte den Meilenstein bei der 101:104 (55:58)-Niederlage seiner Dallas Mavericks bei den Los Angeles Clippers. "Ich glaube wirklich, dass Dirks Rekord der großen Klasse, Langlebigkeit und Beständigkeit einer der bemerkenswertesten ist, den ich je im Sport gesehen habe", sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle. Nowitzki (Foto: AFP) erzielte zwölf Punkte und holte sechs Rebounds. Sieben Minuten hatten dem 13-maligen All-Star Nowitzki vor der Partie gefehlt, um die 50000 vollzumachen. Bislang gelang dieses Kunststück nur den NBA-Legenden Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd und Elvin Hayes. Cavaliers-Superstar LeBron James gratulierte Nowitzki zu dessen Leistung auf Twitter: "50000 gespielte Minuten. Das ist verrückt. Gratulation. Das bezeichnet man als tägliches Einstempeln". Nowitzki, der mit den Dallas Mavericks im Jahr 2011 die NBA-Meisterschaft gewann, absolviert seine 20. Spielzeit in der besten Basketball-Liga der Welt. Mit 17 Siegen und 37 Niederlagen ist Dallas aktuell das schlechteste Team in der Western Conference. Für Aufmerksamkeit sorgte in Los Angeles nicht nur Nowitzkis Minuten-Marke, sondern auch sein Trikot. Statt seines richtigen Namens war "Nowitkzi" über der Nummer 41 auf dem Jersey zu lesen. "Ich hatte keine Ahnung. Ich denke, das kommt vor", sagte Nowitzki zu dem Fauxpas. "Normalerweise schaue ich mir mein Trikot an. Ich denke, das fasst unsere Saison ganz gut zusammen." (dpa)

