United Colors brechen den Bann

Nach einer scheinbar nie enden wollenden Pechsträhne hatten die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden endlich auch mal das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Bei der SG Mannheim II gewannen die Kurstädter mit 72:68 und kletterten damit auf den vorletzten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde. Etliche Spiele verloren die Colors in der Vergangenheit erst in den letzten Minuten, daher haben sich die Baden-Badener laut Mitteilung kurz vor Transferschluss noch einmal gezielt verstärkt: Mit Kwame Duku hat man einen sehr erfahrenen Center geholt, der mit 130 Kilogramm Körpergewicht verteilt auf knapp zwei Meter Körpergröße seine Vorteile unter dem Korb einzusetzen weiß. Er soll dem zukünftig in den Schlussminuten die erhoffte Stabilität geben. Duku, der bereits in jungen Jahren beim FC-Bayern-Nachwuchs Bundesliga gespielt hat, konnte sich gegen Mannheim sofort ins Team integrieren.

Mit ihm fanden die Colors zu Beginn direkt ins Spiel und gewannen das erste Viertel mit 18:9. Der Neuzugang glänzte in der ersten Halbzeit nicht nur als Aufräumer, er war stets anspielbar, gab Assists und traf sogar zwei "Dreier". Als Mannheim im zweiten Viertel Pech beim Abschluss hatte, konnten die UCBB gar zur Halbzeit auf 38:24 davonziehen. Das dritte Viertel, in den vergangenen Spielen die Achillesferse der Baden-Badener, konnte man dank einer geschlossenen Teamleistung ohne Schaden überstehen (37:52). Erst im Schlussviertel, als die Mannheimer sehr schnell sowohl Duku als auch das gesamte Gästeteam zu je fünf Fouls zwingen konnten, wurde es noch einmal spannend, der Rückstand schmolz bis auf vier Punkte zusammen. Die zuletzt vom Pech gebeutelten Colors hatten nun das Glück auf ihrer Seite und retteten den Vorsprung über die Zeit.

UCBB spielte mit: Frankline Bangha (19), Dino Dizdaric, Kwame Duku (15), Jonas Klein (11), Andreas Kunz (16), Stefan Minkov (4), Janko Rajsic (1), Rouven Schmidt (6).

Einen wichtigen Sieg feierte Tabellenführer United Colors II in der Kreisliga A. Beim starken Verfolger TV Bühl um UCBB-Ex-Trainer Samir Mrsa kam man dank eines tollen dritten Viertels zu einem 70:56 Auswärtssieg.(red)