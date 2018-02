Meisterrunde in der "Staffel B 6"

Der Fußballbezirk Baden-Baden steht vor einem Umbruch: Gestern hat der Bezirksvorsitzende Dieter Klein zu einer Halbjahresversammlung ins Clubhaus des SV Sasbach eingeladen. Am Sonntag, 4. März, soll dort ab 10 Uhr über die Staffeleinteilung für die Saison 2018/2019 abgestimmt werden - ein Thema, das in der Vergangenheit immer wieder für Konflikte gesorgt hat. Nun liegt ein neuer Entwurf vor, der vor allem für die Staffeln B4 und B5 grundlegende Veränderungen beinhaltet.

Seit drei Jahren sorgt die Staffeleinteilung immer wieder für Ungemach, zuletzt beim Bezirkstag in Gamshurst im Juli 2017. Vor allem der Umstand, dass in der B5 derzeit nur neun Teams in einer Dreierrunde an den Start gehen, während in der B4 insgesamt 14 Mannschaften eingeteilt sind, brachte die Gemüter in Wallung. Eine für alle zufriedenstellende Lösung war damals nicht in Sicht. Aus diesem Grund hatte Klein zunächst um Stellungnahmen seitens der Vereine gebeten, später bildete sich eine Projektgruppe. Das Interesse der Clubs hielt sich in - vorsichtig formuliert - engen Grenzen, immerhin saßen am Ende sieben Vereine mit am Tisch und haben zusammen mit dem Bezirks-Fußballausschuss (BFA) einen Lösungsvorschlag erarbeitet, über den Anfang März in Sasbach abgestimmt werden soll. Hier die Eckpunkte:

Bezirksliga und A-Klassen: Alle Vereinsvertreter aus der Bezirksliga sowie den Staffeln A Nord und A Süd können durchatmen. "Es bleibt alles, wie es ist", bestätigte Klein im BT-Gespräch. In allen drei Ligen bleiben je 16 Mannschaften vertreten, auch bei den Reserveteams in den Staffeln B1, C3 und C4 ändert sich nichts. Gleiches gilt für die Auf- und Abstiegsregelungen der jeweiligen Klassen. Im nun vorliegenden Entwurf ist demnach keine Rede mehr davon, die Kreisligen A sukzessive von 16 auf später 14 Mannschaften zu reduzieren, um das Ungleichgewicht in den B-Staffeln auszugleichen. In der Vergangenheit hatte der BFA einen derartigen Lösungsweg des Öfteren ins Spiel gebracht.

Kreisligen B4 und B5: In den Staffel B4 und B5 tummeln sich derzeit insgesamt 23 Mannschaften. Laut geplantem Modell sollen die Teams nach geografischen Gesichtspunkten auf zwei Staffeln verteilt werden. Aufgrund der ungeraden Anzahl ginge es ab nächster Saison konkret um eine Zwölfer- und eine Elferstaffel. Bis Mitte/Ende März soll eine Doppelrunde (Hin- und Rückspiel) ausgetragen werden, was im Fall der Elferstaffel eine Mindestzahl von 20 Spielen ergibt. So weit, so bekannt.

Neu ist, dass sich die ersten sechs Mannschaften aus beiden Staffeln nach der absolvierten Doppel- für eine Meisterrunde mit dem Namen "Staffel B6" qualifizieren. Diese neue Liga soll dann über den ganzen Bezirk hinweg an elf Spieltagen die Aufsteiger in die Kreisliga A ermitteln. Des Weiteren sieht der Entwurf vor, dass die elf Mannschaften, die sich in der B4 und 5 nicht für die Meisterrunde qualifizieren konnten, in einer ebenfalls neuen "Staffel B7" eine einfache Runde zu Ende spielen.

Aufstieg in die Kreisliga A: In Sachen Aufstieg stehen derzeit noch zwei Varianten im Raum: Im ersten Fall ist vorgesehen, dass die drei Erstplatzierten der "Staffel B6" direkt in die Kreisliga A aufsteigen. Bei der zweiten Variante würden die ersten beiden Mannschaften der B6 direkt aufsteigen, der Drittplatzierte würde mit dem "Meister" der B7 in Vor- und Rückspiel den dritten Aufsteiger ermitteln.

Mögliche Knackpunkte: Den ein oder anderen Schönheitsfehler hat der BFA im vorliegenden Entwurf bereits ausgemacht: Hin und Rückspiele gibt es nur in der Herbstrunde. Da die Meisterrunde nur einfach gespielt wird, könnte es eventuell eine ungleiche Anzahl an Heim- und Auswärtsspiele geben.

Ein weiteres Problem sieht der BFA darin, dass sich die Zahl der zur Verfügung stehenden Mannschaften in Zukunft weiter reduzieren könnte, etwa durch die Bildung von Spielgemeinschaften. Klein versichert aber: "Das System funktioniert so lange wir mindestens zehn Mannschaften pro Staffel zur Verfügung haben.

Zufrieden ist Klein nach eigener Aussage erst, "wenn der Vorschlag auch durchgewunken wird". Erst dann sei gewährleistet, dass man beim Thema Staffeleinteilung "nicht jedes Jahr von vorne anfangen muss". Das vorliegende Werk beurteilt er positiv: "Ich finde den Vorschlag ganz gut, weil er am wenigsten Veränderungen mit sich bringt."