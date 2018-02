Tennis-Crack aus Dresden dominiert Ranglistenturnier Auch das zweite Wochenende des mittlerweile renommierten Jugend-Tennis-Turniers des TC Fohlenweide Rastatt war von sportlichen Leistungen auf hohem Niveau geprägt. In den Altersklassen U14 und U18 kämpften insgesamt 53 Jugendliche aus allen vier Bezirken des Badischen Tennisverbands sowie aus Sachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Württemberg um wichtige Punkte für die deutsche Jugendrangliste. Den Hauptanteil der Teilnehmer stellte die Altersklasse bis 14 Jahre. Bei der U18 machten sich die im hiesigen Bezirk gleichzeitig stattfindenden Bezirksmeisterschaften der Aktiven empfindlich bemerkbar (wir berichteten). Diese unglückliche Überschneidung sorgte dafür, dass der TC Fohlenweise laut Mitteilung zum ersten Mal in der elfjährigen Geschichte des Herbert-Weisenburger-Gedächtnis-Turniers keine Konkurrenz der Juniorinnen ausrichten konnte. Dennoch waren die Ausrichter des Turniers zufrieden mit dem harmonischen und sportlich anspruchsvollen Verlauf. "Es wird mit Sicherheit auch eine zwölfte Auflage im nächsten Jahr geplant", heißt es in der Mitteilung. Morreale siegt in badischem U-14-Finale Bei den Juniorinnen U14 setzte sich die an Nummer drei gesetzte Lavinia Morreale vom TC Bad Schönborn in einem rein badischen Finale gegen Meryem Güner (Nr. 2) von der TSG Mannheim durch. Auf dem Weg ins Finale schlug Morreale die an eins gesetzte Maxima Reule von der TSG Backnang (Württemberg). Güner bezwang im Halbfinale Nia Neulinger vom TC BW Bretten (Baden). Die Junioren U14 waren das am stärksten besetzte Teilnehmerfeld. Im Finale trafen sich zwei Vereinskollegen von der TSG Mannheim 1899: Der an drei gesetzte Philipp Rein besiegte Elias Faulhaber (Nr. 1) glatt in zwei Sätzen. Den dritten Platz teilten sich Marc Christmann vom TC Wolfsberg Pforzheim und Amar Tahirovic von der TA VfL Sindelfingen (Württemberg). Die Junioren U18 wurden vom aus Dresden angereisten Paul Philipp Schön dominiert. Er gewann die Konkurrenz ohne Satzverlust und bezwang im Finale Cedric Holzmann vom TK GW Mannheim (Baden). Sein mit angereister Vereinskollege vom TC BW Dresden Blasewitz, Franz Assmann, musste sich im Halbfinale gegen Holzmann geschlagen geben. Schön konnte im zweiten Halbfinale Phil Exner vom TC Konstanz (Baden) bezwingen. Die Verantwortlichen des Vereins freuen sich auf eine Neuauflage des Turniers 2018 und auf tolles Jugendtennis mit Teilnehmern aus vielen Bundesländern, heißt es abschließend. (red)

