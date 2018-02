Sigurdss on kommt - zu Hannings 50. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag von Bob Hanning kehrt auch sein enger Kumpel Dagur Sigurdsson zurück nach Berlin. Der einstige Erfolgscoach der deutschen Handballer ist einer der wenigen Gäste des umtriebigen Funktionärs, der an diesem Freitag in einem Berliner Restaurant feiern wird. "Es kommt ein ganz, ganz kleiner Kreis aus engen Freunden und Familie", sagt der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) und Manager der Füchse Berlin. Allerspätestens seit dem sensationellen EM-Sieg der DHB-Auswahl 2016 in Polen zählt auch Sigurdsson zu diesem engen Kreis.

Hannings runder Ehrentag fällt in eine für den deutschen Handball turbulente Phase, an das Gold-Märchen vor zwei Jahren denkt aktuell kaum jemand zurück. Stattdessen wird im DHB über die Zukunft von Bundestrainer Christian Prokop debattiert, den Hanning Anfang 2017 als Sigurdsson-Nachfolger auserkoren hatte. Nach der desolaten EM in Kroatien steht daher auch Hanning selbst in der Kritik. Wie es nun mit Prokop weitergeht, ist immer noch nicht geklärt. Seinen Geburtstag will Hanning sich davon nicht verderben lassen.

Bei einem Glas Wein mit Sigurdsson werden am Freitagabend sicher auch Gedanken an die erfolgreiche gemeinsame Zeit aufkommen. Sigurdsson war 2014 Hannings Idee gewesen und bis heute sein vielleicht größter Coup. Fünf Jahre zuvor hatte er den Isländer bereits zu den Füchsen geholt, anschließend setzte er ihn auch gegen einige Widerstände als Bundestrainer durch. Als Hanning 2013 beim DHB anfing, lag die Nationalmannschaft am Boden. Sigurdsson führte sie ab 2014 dann im Rekordtempo zum sensationellen EM-Sieg und Olympia-Bronze. All die Widersacher, von denen Hanning schon seine halbe Karriere lang begleitet wird, waren damals verstummt. Jetzt regen sie sich wieder.

Ex-Bundestrainer Heiner Brand kritisiert nun die Führungsstruktur des DHB und meint damit vor allem Hanning. Der frühere Bundesliga-Coach Martin Schwalb motzte nach der EM in der "Hamburger Morgenpost", dass Hanning mit Prokop einen Trainer ohne internationale Erfahrung geholt habe. Tatsächlich hatten sich schon etliche Experten nach der Verpflichtung Sigurdssons vor einigen Jahren ähnlich zu Wort gemeldet, wurden dann aber vom Erfolg überrascht.(dpa)