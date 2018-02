Erste russische Kläger abgewiesen

Erst am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele heute wird der Internationale Sportgerichtshof CAS seine Entscheidungen über Klagen von 45 russischen Athleten und zwei Betreuern bekanntgeben, die ein Startrecht verlangen. Das Ad-Hoc-Gericht des CAS wies gestern die Klage von 13 Russen für die Teilnahme ab. Das Gericht erklärte sich für nicht zuständig. Die Klage sei eingereicht worden, als das Schnell-Gericht in Pyeongchang noch gar nicht geöffnet hatte. 13 russische Sportler, Ärzte und Trainer hatten beim Ad-Hoc-Gericht dagegen geklagt, dass sie keine Einladung für die Winterspiele erhalten hatten. Betroffen sind unter anderem der frühere Eisschnelllauf-Weltmeister Pawel Kulischnikow, sein Teamkollege Denis Juskow, die beide schon wegen Dopingvergehen gesperrt waren, die Biathleten Irina Starych und Alexander Loginow sowie Skispringer Dimitri Wassiljew und Shorttrack-Läuferin Tatjana Borodulina. Mehrere russische Athleten waren gestern persönlich bei ihrer Anhörung vor der Ad-hoc-Kommission erschienen. Die genaue Urteilsbegründung werde heute veröffentlicht, hieß es. 47 weitere Fälle von russischen Sportlern und Trainern, die wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien bei den Winterspielen 2014 in Sotschi keine Einladung erhalten hatten, sind noch beim CAS anhängig. Zu den betroffenen Athleten gehören Shorttrack-Ikone Wiktor Ahn und Biathlon-Star Anton Schipulin. Wegen systematischen Dopings bei den Winterspielen 2014 war das russische Olympia-Komitee ROC vom IOC Anfang Dezember suspendiert worden. Sollten die russischen Athleten erfolgreich sein, könnten sie das 168-köpfige Team der "Olympischen Athleten aus Russland" (OAR) ergänzen, die ohne Hymne, Flagge und Nationaltrikots antreten. Stanislaw Podniakow, Chef de Mission des OAR-Teams, sagte, es sei nicht wichtig, unter welchem Teamnamen seine Athleten antreten: "Die Leute wissen doch alle, dass wir Russen sind." Die russische Regierung will die Entscheidung des CAS auf jeden Fall akzeptieren. "Wir respektieren das Urteil und werden die Beschlüsse auch umsetzen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Offenbar ist auch Staatspräsident Wladimir Putin immer auf dem Laufenden. "Unser Präsident hat Berichte über diese Angelegenheit erhalten", verriet Peskow. An der Eröffnungsfeier heute im Olympiastadion werden 80 Russen teilnehmen. Fast alle Athleten sind schon in Pyeongchang eingetroffen. "Alle sind glücklich, an den Spielen teilzunehmen. Wir sind dem Organisationskomitee sehr dankbar, dass wir so komfortable Unterkünfte bekommen haben", sagte Podnjakow.(sid)

