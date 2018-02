Jungtalente räumen Titel ab In starker Form präsentierten sich die Ju-Jutsuka vom Kampfsportverein Rastatt beim ersten Wettkampf des neuen Sportjahres in Sontheim. Beim Pflichtturnier für alle Kadermitglieder und als Vorbereitungswettkampf für die kommenden Landesmeisterschaften setzten sich die Rastatter Athleten mit 13 Mal Gold, elf Mal Silber und zwei Mal Bronze an die Spitze der Gesamtwertung. Bei den kleinen und leichtesten Athleten der Jugend U10 bis 30 kg setzte sich Max Konrad vor Daniil Linnik durch. Auch in der Klasse bis 35 kg kam es zum Rastatter Finale zwischen Kirill Koltschin und Nikita Neverovski. Koltschin hatte am Ende die Nase vorne. In der Klasse bis 41 kg stand Elias Fernandez Gnand ganz oben auf dem Podest. Somit gingen alle Titel der Jugend U10 an den Rastatter Verein. In der Altersklasse Jugend U12 unterlagen Finn Dresel bis 40 kg und Jonas Lüders bis 47 kg denkbar knapp im Finale und wurden Zweiter. In der am stärksten besetzten Gewichtsklasse der Jugend U12 bis 32 kg waren zwei Rastatter Athleten am Start. Niclas Maksimovic unterlag im Auftaktkampf Niklas Jahnke vom DJK Aschaffenburg und schied in der Vorrunde aus. Artur Borodin setzte sich bis zum Finale durch, wurde aber ebenfalls von Jahnke gestoppt. In der Jugend U15 bis 63 kg setzte sich Aischa Rezgui souverän an die Spitze. Amina Rezgui (U12), die mangels Gegner in der U15 bis 48 kg kämpfte, wurde Zweite. Bei den Jungs bis 34 kg belegte Andrei Pantiru den zweiten und Maxim Weit den dritten Platz. Alexander Weit (bis 41 kg) und Lucas Strittmatter (bis 50 kg) präsentierten sich mit tollen Techniken und gaben ihren Gegnern keine Chance. Bis 66 kg setzte sich Yannick Makuissie gegen seinen Vereinskollegen Kevin Grenz im Finale durch. Alle U-18-Klassen, die mit Rastatter Athleten besetzt waren, wurden von den Rastattern dominiert. Moritz Jägel (bis 60 kg) gewann alle Kämpfe vorzeitig durch technische Überlegenheit. Simon Kijas unterlag Jägel und gewann Silber. Nico Dewald holte Bronze. Daniel Bauder (bis 66 kg) und Max Pantschenko (bis 73 kg) setzten sich durch. Arnold Makuissie (bis 81 kg) unterlag im Finale seinem Vereinskollegen Daniel Zmeev. Im Finale bis 57 kg gewann Erika Ernst gegen Daniela Wereschagin. Bei den Senioren bis 77 kg unterlag Clemens Kölmel in der Vorrunde und wurde Fünfter. Lars Sowa (bis 85 kg) sorgte für den 13. Titel.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben