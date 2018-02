"Närrische Zeiten" im Wildpark Drei Spiele in acht Tagen. Samstag, Mittwoch, Samstag: Der Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat eine "Englische Woche" vor der Brust, der im Kampf um Tabellenplatz drei außerordentlich große Bedeutung zukommt. Im morgigen Heimspiel (14 Uhr) gegen Fortuna Köln, beim Nachholspiel in Osnabrück, und abschließend in der Karlsruher Partnerstadt Halle sollten die Wildparkprofis insgesamt mindestens sieben - besser natürlich neun - Punkte einspielen. Dass Fortuna Köln in der Vorrunde mit seinem 4:0-Sieg über den KSC der Profikarriere von dessen Trainer Marc Patrick Meister - nach saisonübergreifend nur 13 Spielen (zwei Siege, ein Unentschieden, zehn Niederlagen) - ein vorläufiges Ende setzte, ist kein Thema mehr. "Das ist lange her", sagt Innenverteidiger Daniel Gordon, der im August vergangenen Jahres nur als Ersatzspieler dabei war. "An dieses Spiel verschwenden wir eigentlich keine Gedanken mehr. Wir schauen nach vorne." Mit dem in den letzten Wochen und Monaten getankten Selbstvertrauen - die Wildparkprofis sind seit dem 5. Oktober (0:2 in Meppen) bzw. elf Spielen ungeschlagen und haben vor dem eigenen Publikum noch kein Spiel verloren - "wollen wir zuhause drei Punkte einfahren." Fortuna ist mit einem Spiel (23) und einem Punkt (38) mehr als der KSC (22/37) Fünfter und der obere Tabellennachbar der Hausherren, die natürlich an ihren Gästen vorbeiziehen wollen. Während KSC-Coach Alois Schwartz personell "aus dem Vollen schöpfen" kann, muss Kölns Trainer Uwe Koschinat auf die Gelb-gesperrten "Schlüsselspieler" Bernard Kyere Mensah (Abwehr) und Maik Kegel (Mittelfeld) verzichten. Das möchte Schwartz nicht unbedingt als Vorteil interpretieren. "Das wird auch so ein hartes Stück Arbeit für uns. Köln bringt immer viel Mentalität auf den Platz." Des Weiteren verweist der Karlsruher Cheftrainer darauf, dass die Gäste auswärts 17 Punkte geholt und dabei 20 Tore geschossen haben: "Das ist richtig gut." Richtig gut scheinen auch die Fastnachtspreise zu ziehen, die der KSC für das morgige Spiel unter dem Motto "Närrische Zeiten" ausgerufen hat. Sitzplätze kosten zehn, Stehplätze fünf Euro - auch an den Tageskassen. Da gestern schon etwa 11000 Tickets verkauft waren, könnten durchaus 15000 Zuschauer den Weg in den Wildpark finden. Welche Anfangsformation Alois Schwartz präsentieren wird, ist noch offen. Umfangreich werden eventuelle personelle Änderungen gegenüber der jüngeren Vergangenheit aber kaum ausfallen. "Es war nicht einfach, die beste Mischung zu finden", sagte der KSC-Coach rückblickend. "Das heißt: die elf, die am besten miteinander harmonieren." Inzwischen aber habe seine Mannschaft "ein stabiles Gerüst." Ob überhaupt, und wenn, welche Module dieses Gerüsts er gegen Fortuna Köln austauschen wird, blieb sein Geheimnis. (fal)

