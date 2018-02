Zweifache Generalprobe vor Halbfinale In der Eishockey-Regionalliga finden am Wochenende die letzten Spiele der Vorrunde statt. Der ESC Hügelsheim muss dabei noch zweimal auf den glatten Grund. Den Auftakt machen die Baden Rhinos heute Abend um 19.30 Uhr im Heimspiel gegen die Maddogs Mannheim, ehe es morgen um 18.00 Uhr zum Hauptrundenabschluss nach Heilbronn geht. "Wir wollen die beiden Spiele nutzen um uns in Playoffform zu bringen" gibt Interimstrainer Pascal Winkel die Richtung vor. Zwar wollte Winkel trotz der sicheren Halbfinalqualifizierung keinen seiner Spieler schonen, um den Rhythmus beizubehalten, doch mehrere Erkrankungen lassen ihm keine andere Wahl als zu improvisieren. Mit Björn Groß und Math Fleury fallen die Hälfte aller Mittelstürmer aus, in der Abwehr wird Sebastian Wolf nicht mit von der Partie sein und auch Cedrick Duhamel braucht eine Pause. So erhalten die Nachwuchsspieler Dustin Hensel und Justus Lehmacher aus der U19 die erste Gelegenheit, sich bei den Rhinos zu zeigen. Winkel: "Beide haben die laufende Saison über bereits an unserem Training teilgenommen und sich diese Einsätze verdient." Trotz oder gerade wegen der Ausfälle und der dadurch verlagerten Verantwortung auf andere Spieler ist für heute Abend ein Heimsieg fest eingeplant. Vorsicht ist dennoch geboten, denn die Maddogs sind ein unangenehmer Gegner. Gestützt auf zwei sehr gute Torhüter haben sie mit höherklassig erfahrenen Spielern wie Klein, Reisser und deRaaf neben jungen wilden Cracks auch individuelle Qualität im Kader. Dazu bevorzugen die "verrückten Hunde" ein körperbetontes Spiel. Wichtig wird für die Nashörner sein, sich im Hinblick auf die Playoffs auf keine Scharmützel mit nachsichziehenden Spieldauerstrafen einzulassen. Gleiches gilt auch für das morgige Spiel in Heilbronn. Die Eisbären sind als Tabellenzweiter ebenfalls für die Playoffs qualifiziert und werden denselben Gedanken haben wie die Rhinos. Die Begegnung als Generalprobe für den Ernstfall proben, denn: Sollte sich Heilbronn gegen den Tiernamensvetter aus Eppelheim im Halbfinale durchsetzen, könnten sie in einem möglichen Finale auf die Baden Rhinos aus Hügelsheim treffen. Dann hätte auch Pascal Winkel nochmals seine Chance, sich für die bittere Finalniederlage 2013 zu revanchieren, ehe er seinen Trainerhut an den Nagel hängt. (ndm)

