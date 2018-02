Derby vor närrischer Kulisse Trotz fastnächtlichem Ambiente mit Guggenmusik und Gardetanz soll es nicht zu närrisch zugehen in der Bühler Großsporthalle, wenn heute (20 Uhr) die Volleyball Bisons Bühl den Gast aus Rottenburg empfangen. Den Schwaben gelang in 14 Spielen bisher nur ein Sieg und sie tun sich in dieser Spielzeit bisher äußerst schwer, doch Nachlässigkeiten dürfe man sich auch gegen einen solchen Gegner nicht erlauben, fordert Bühls Trainer Ruben Wolochin. "Es ist ein enorm wichtiges Spiel für uns und wir dürfen nicht zulassen, dass Rottenburg sein schnelles Spiel aufzieht." Ansonsten könne es eng werden. Der Blick auf die Tabelle sagt alles. Die Schwaben, für die es um den Klassenerhalt geht, brauchen jeden Punkt, um Solingen auf Distanz zu halten. Die auf den achten Rang abgerutschten Bühler, wollen sich hingegen für die Playoffs in eine bessere Ausgangsposition bringen. Denn zwischen Düren auf Rang vier der Tabelle und den vier Plätzen schlechter positionierten Bisons liegen gerade mal vier Punkte. Alles ist möglich im Saisonfinale, jeder unnötige Punktverlust doppelt schmerzhaft. Deshalb darf man sich von der Negativbilanz des Lokalrivalen nicht täuschen lassen, Trainer Hans Peter Müller-Angstenberger ist bekannt dafür, seine Mannschaft heiß zu machen, egal wie der Gegner heißt. Seit inzwischen acht Spielen gelang Rottenburg kein Punktgewinn mehr, doch das lag unter anderem an enormem Verletzungspech. Immer wieder fielen Leistungsträger aus, zuletzt Tim Grozer, jüngster Spross der Volleyball-Familie Grozer, die mit Vater und Sohn Georg - "Magic-Schorsch" und "Hammer-Schorsch" - fast schon Legendenstatus im deutschen Volleyball hat. Gegen Bühl, wird Tim Grozer wohl wieder mit an Bord sein und seiner Mannschaft mit seiner Durchschlagskraft im Angriff helfen. Ohne Grozer konnte Rottenburg zuletzt dem deutschen Meister Berlin Paroli bieten. Der knapp 40-jährige indische Routinier "Idi" Lima Martins riss den Rest des jungen Teams immer wieder mit. Müller-Angstenberger zeigte sich damit sehr zufrieden. "Mönnich gut, Schief gut, Henning gut, Wilmsen gut", lobte er vor allem die jungen Spieler. Rottenburgs Zuspieler Federico Cipollone hofft, die gegen Berlin gezeigte Leistung ins Spiel gegen Bühl mitnehmen zu können. Dass es dazu nicht kommt, will Bühl mit guten Aufschlägen und druckvollem Angriffsspiel erreichen. Es gebe keinen Grund, in Training oder Spiel etwas kürzerzutreten, denn noch habe seine Mannschaft ihre Leistungsgrenze nicht erreicht, sagte der Bühler Trainer. Gegen Rottenburg soll der nächste Schritt gemacht werden. Wolochin ist zuversichtlich, dass dies klappt: "Wir müssen konstant spielen und uns auf uns selbst konzentrieren, das ist das Wichtigste." Lima Martins sei immer gefährlich und die Mittelblocker, vor allem der Ex-Bühler Lars Wilmsen, seien gut drauf, doch sein Team sei insgesamt besser. "Unsere Motivation ist gut und deshalb denke ich, dass wir die drei Punkte aus dem Derby auch holen werden". (win)

