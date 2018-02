Chance zum Aufrücken

Unabhängig von den anderen Resultaten des 24. Drittliga-Spieltages kann der Karlsruher SC heute (14 Uhr) einen weiteren Schritt Richtung Relegationsplatz drei machen. Im direkten Vergleich mit ihrem oberen Tabellennachbarn Fortuna Köln (38 Punkte) können sich die Wildparkprofis (37) von Rang sechs auf Platz fünf verbessern.

Um ihr Heimspiel gegen die Überraschungsmannschaft gewinnen zu können, müssen die Schützlinge von Trainer Alois Schwartz allerdings ihre Chancenverwertung verbessern. "Wir spielen mehr Tormöglichkeiten heraus als vor der Winterpause", hat der Karlsruher Cheftrainer nach den ersten drei Spielen 2018 festgestellt. Bei der Umsetzung der Chancen in zählbaren Erfolg aber hapert es. Was ihnen gegen Unterhaching (3:1) noch spät gelang (86. und in der Nachspielzeit), einen zweiten oder gar dritten Treffer zu erzielen, schafften die KSCler anschließend gegen Werder Bremen II (1:0) und zuletzt beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) jedenfalls nicht. Das liegt einerseits daran, dass die Vorderleute von Torhüter Benjamin Uphoff ihre "Art und Weise" - wie Trainer Schwartz zu sagen pflegt - Fußball zu spielen, vor allem konzentriert und taktisch konsequent, oft nur eine Halbzeit oder etwa eine Stunde lang aufrechterhalten können.

Hinzu kommt, dass von zu wenigen KSC-Profis Torgefahr ausgeht. Nur von Fabian Schleusener (neun Treffer). Nicht aber zum Beispiel von den Mittelfeldspielern Marc Lorenz und Florent Muslija, oder - wenn er spielt - Burak Camoglu. Auch Marcel Mehlem (ein Tor) und Marvin Wanitzek (zwei) traten diesbezüglich bisher zu selten in Erscheinung. Dann fällt es natürlich besonders schwer ins Gewicht, wenn ein "Torgarant" wie Anton Fink Ladehemmung hat. Der bisher beste Goalgetter der Dritten Liga aller Zeiten hat in dieser Saison zwar immerhin schon fünfmal, aber seit sieben Spielen nicht mehr getroffen. So wird er der Bezeichnung "Unterschiedsspieler" jedenfalls nicht gerecht. Trotzdem wird "Toni" aller Voraussicht nach auch heute wieder in der Karlsruher Anfangsformation auflaufen. Denn im gestrigen Abschlusstraining war nicht zu erkennen, dass Schwartz personelle Änderungen im Sinn hat.

Der KSC muss sich auf Gäste einstellen, die "sehr laufstark, sehr robust" sind, wie Schwartz sagte, und jede Menge Mentalität auf den Platz bringen. Soll heißen: Einsatz- und Kampfbereitschaft. Darüber gibt auch die Fairnesstabelle Aufschluss, in der Fortuna (57 Verwarnungen/dreimal Gelb-Rot) auf Platz 16 rangiert. Der KSC (38/1) ist hinter Unterhaching (35/0) das zweitbravste der Ligateam.