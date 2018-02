Derby-Erfolg trotz ungewöhnlich vieler Fehler

Am Ende zählten für Bühls Trainer Ruben Wolochin vor allem die drei Punkte - und dass sich sein Team im Kampf um die besten Playoffplätze in der Volleyball-Bundesliga auch keinen Satzverlust erlaubte. Beim glanzlosen 3:0 (25:20, 25:22, 26:24)-Erfolg gegen den Lokalrivalen TV Rottenburg hatten die Volleyball-Bisons Bühl in den 79 Spielminuten zuvor Leidenschaft vermissen lassen und sich zudem ungewöhnlich viele Fehler erlaubt. "Wir wussten, dass wir gewinnen werden und da ist es dann eben nicht immer ganz einfach, eine Topleistung abzurufen."

Die Stimmung in der Halle war prächtig, Guggenmusik und die Vorfreude auf ein feuriges Spiel sorgten beim Publikum für das nötige Nervenkribbeln, doch schon der Start lief nicht so, wie sich Fans und Trainer dies vorgestellt hatten. Bühl leistete sich im Angriff gleich zu Beginn drei Fehler in Folge und ohne dass der Gast aus Schwaben selbst viel machen musste, lag er sofort mit 3:0 in Führung. Fast schon symptomatisch in dieser Phase, dass ausgerechnet der Ex-Bühler Lars Wilmsen mit einem Aufschlagfehler für den ersten Punkt der Gastgeber sorgte. So witterte Rottenburg seine Chance und erhöhte den Druck, die Bühler Spieler ließen sich davon aber nicht sonderlich aus der Ruhe bringen. Das Vertrauten auf die eigenen Stärken war absolut gerechtfertigt, bereits bei 9:7 lagen die Gastgeber erstmals mit zwei Punkten in Front. Doch noch immer fehlte das Feuer in den Bühler Aktionen und Rottenburg, wo Routinier "Idi" Lima Martins klar die Kommandos gab, blieb auf Augenhöhe. Erst ein Schmetterschlag von Bühls Mittelangreifer Magloire Mayaula zum 16:14 wirkte wie ein Weckruf. Bühl legte eine Schippe drauf und spielte den Satz konzentriert zu Ende, während Rottenburg trotz der zwischenzeitlichen Einwechslung des hoch talentierten Tim Grozer nichts mehr entgegen zu setzen hatte. Mit dem Satzgewinn im Rücken startete Bühl etwas motivierter in den zweiten Durchgang, konnte die Konzentration aber nicht lange hoch halten. Zur Satzmitte schlichen sich wieder vermehrt leichte Fehler ein und Chancen blieben ungenutzt. Ganz anders die Gäste, die weiterhin um jeden Ball verbissen kämpften und gleich mehrfach die langen Ballwechsel für sich entschieden. Nach vier Punkten in Folge führten Rottenburg nicht unverdient mit 10:8, später sogar mit 19:16. Wolochin reagierte, stabilisierte mit der Einwechslung von Tim Stöhr zunächst die Annahme, während der neu aufs Feld gekommene Zuspieler Sascha Dmytriiev den Taktikwechsel einleiten sollte. Die Umstellung zeigte Wirkung, nach vier Punkten von Stöhr war Bühl bei 23:21 wieder auf Kurs, ehe Libero Tomas Ruiz mit einem kuriosen Punkt schließlich den Deckel drauf machte. Bühl entschied auch den dritten Satz abgeklärt für sich, während Rottenburg trotz der Abwehr von vier Matchbällen ganz klar die Mittel fehlen, um das Spiel noch zu drehen.

"Wir trainieren weiterhin hart und es geht auf das Saisonende zu, da ist es nicht immer einfach, sein höchstes Niveau abzurufen", gab sich Wolochin am Ende milde. "Wir haben heute gemacht, was wir machen mussten." Mehr war auch nicht nötig, zumal die wichtigen Spiele im Kampf um eine gute Ausgangslage in den Playoffs noch ausstehen. Natürlich ist die Trainingssteuerung auf das Pokalfinale am 4. März in der Mannheimer SAP-Arena ausgelegt. (win)